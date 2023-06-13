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台灣3年來首見本土登革熱！台南女發燒、腹痛就醫第三次才確診　曾前往宜蘭花蓮高雄旅遊

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/13 11:58
防疫人員於台南市仁德區執行孳生源查核與清除，並進行化學防治，避免病媒蚊孳生。（疾管署提供）

防疫人員於台南市仁德區執行孳生源查核與清除，並進行化學防治，避免病媒蚊孳生。（疾管署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）國內出現今年首例本土登革熱病例，也是疫情爆發後，這三年多來首見本土案例，為居住台南市仁德區40多歲女性，6月4日發病直到就醫第三次才確診。目前個案已出院返家休養，密切接觸者目前無疑似症狀。

疾管署說明，這名女性個案6月4日因出現發燒、頭暈及腹痛等症狀就醫後返家，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱。

由於個案發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查。另外，因個案於可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。

為防範疫情擴散，台南市已成立區級指揮中心，於個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。

疾管署統計，國內今年截至目前累計1例登革熱本土病例及45例境外移入病例，境外移入病例感染國家以東南亞為多，分別由印尼(15例)、馬來西亞(11例)、越南(7例)、泰國(6例)、馬爾地夫(3例)、印度(2例)及菲律賓(1例)移入。

鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡近期疫情上升，並高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，祕魯、波利維亞及阿根廷等疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。
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