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機密文件案被控37項罪名川普13日首出庭 　8成共和黨人認指控出於政治動機

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/13 10:56
美國前總統川普美東時間13日將首度出庭不當保存機密文件案。（圖／美聯社）

美國前總統川普美東時間13日將首度出庭不當保存機密文件案。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國前總統川普12日抵達邁阿密，準備13日就不當保存美國國家機密文件、妨害司法公正一案進行首次出庭。最新民調顯示4成3共和黨人以川普為首選，逾8成認為機密文件案指控動機。外媒稱此案為川普重返白宮之路增添不少助力。

推薦閱讀：川普擅存機密文件被控7罪 黨內民調優勢不減反增1成

路透社報導，川普將於美東時間13日下午3點（台灣時間14日上午3點）抵達邁阿密聯邦法院，川普在其社交平台Truth Social上表示，「我希望整個國家都在看激進左派對美國的所作所為」、「選舉干擾在我們國家達到了前所未有的水平！」更指責現任總統拜登（Joe Biden）與「他的暴徒們」正在摧毀美國。


根據上週釋出的聯邦大陪審團起訴書，負責調查的聯邦特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控川普於2021年1月卸任總統、離開白宮時，帶走數千份包含國安機密的文件，並將之隨意存放在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）。據起訴書中照片顯示，一箱箱文件被存放在舞廳的舞台上、浴室裡或散落在儲藏間的地板上。並且，川普對試圖取回文件的官員撒謊。

CNN則指出，邁阿密聯邦大陪審團就此案指控川普犯下37項聯邦罪行，包括非法留存國家安全文件、預謀妨礙司法。大陪審團還以妨礙司法等6項罪名，起訴川普的助理諾塔（Walt Nauta）。

川普官司纏身，除了不當保存國家機密文件一案面臨7項罪名指控，今年3月底遭到刑事起訴的封口費案、 性侵前雜誌專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）判賠500萬美元、卡洛爾控告其誹謗，還有仍在調查中的煽動2021國會大廈暴動事件、企圖顛覆選舉一案。

川普是美國史上首位遭聯邦起訴的卸任總統，然而他對重返白宮志在必得，早在去（2022）年11月打響參選的第一槍。法律專家，官司並不妨礙川普的競選之路，即便他被認定有罪也能上任。自3月被起訴到5月下旬，川普在共和黨內的民調不減反增１成

12日發布的路透社／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普遭聯邦起訴一事並為改變美國選民的看法，川普在共和黨總統候選人提名仍保持絕對領先優勢。川普被起訴的第二天（9日），6成2的受訪者（其中包括9成民主黨選民、3成5的共和黨選民）表示，川普非法保存機密文件是可信的；然而有8成1的共和黨選民認為，對川普的指控是出於政治動機。

此外，約有4成3的共和黨選民表示，川普為黨內總統候選人首選，而2成2的人支持佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。僅有2成共和黨認為拜登與川普都受到公平的對待，而民主黨人則有7成7。

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2024美國總統大選
民調
路透社／易普索民調

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