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喝下這5種飲料當心鈉含量超標！台灣醫：增加尿路結石風險 多喝水也排不掉

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/13 10:13
喝進去的甜甜飲料也是高鈉陷阱。（圖／pixabay）

喝進去的甜甜飲料也是高鈉陷阱。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）不只是吃太鹹才會鈉過量，你可知許多市售飲料如同隱形的鈉含量刺客，喝起來不鹹，但鈉的含量卻不容忽視。馬偕醫院泌尿科陳鈺昕醫師提醒，鈉含量超標可能會引發水腫、增加腎臟負擔和尿路結石風險，想解渴還是多喝「水」吧。

國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，差不多就是6公克的鹽，然而據國健署統計，國人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍，而成年女性也超過1.5倍之多。

除了吃進去的食物要當心，陳鈺昕提出幾款看似無害的飲品，卻容易有鈉含量過高的問題，購買時建議大家確認營養成分，如下：

  • 運動飲料
  • 果菜汁：鮮榨果菜汁通常沒有鈉含量過高的問題，但市售飲料有時會為了增添風味加入鈉
  • 酸梅湯、楊桃汁：這兩種飲品製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高
  • 可可：同時也為高草酸飲料

陳鈺昕補充，若是攝取超標的鹽份 相信大家一定會在腦海中浮現出「多喝水」就好，但其實人體每日能排出的鈉含量是有限的，還是建議遵循以下3點守則，從根本上減少鈉的攝取。

  1. 少喝加工飲料，以水作為主要的水分補充來源
  2. 少喝火鍋湯底
  3. 減少調味料、醬料使用，品嘗食物原味
高鈉
水腫
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尿路結石
泌尿科
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酸梅湯
果菜汁
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