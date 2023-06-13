憂中國取得科技文化話語權 美國重返聯合國教科文組織

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）當初不滿巴勒斯坦成為一員，憤而停止資助、更於數年前退出聯合國教科文組織（UNESCO）的美國，決定重新加入，原因倒非因巴勒斯坦退出，而是擔憂中國把持決策權，主導聯合國在文化、科技、教育領域的推動方向。

美聯社報導，2011年，UNESCO投票通過納入巴勒斯坦，美國與以色列旋即停止資助該國際組織。2017年，前總統川普（Donald Trump）以UNESCO長年以來對以色列存有偏見及管理問題，決定於翌年全面退出。

UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）自2017年上任後，便積極在國會兩黨間穿梭，解決相關疑慮，如今終於有了成果。美國副國務卿維馬（Richard Verma）上週致函阿祖萊，表達重返組織的意願，稱其在中東議題的討論與管理改革方面都有相當進展。

不過，真正促使美國重新看重聯合國教科文組織的，還是中國。

根據美方官員，華府憂心北京趁勢在全球人工智慧（AI）、科技教育的標準訂定上取得話語權，必須加以制衡。美國國務院行政管理次卿巴斯（John Bass）曾於3月表示，美國的退出，使中國在組織勢力日增。鑒於UNESCO在制定全球科技教學標準上的關鍵角色，「若我們真想在數位時代與中國一較高下，就不能再缺席了。」

在翻臉之前，美國為該組織貢獻了高達22%的預算，是最大資助國。美國回歸，須補繳積欠的6.19億美元會費。

UNESCO預計於未來數周投票決定，是否恢復美國資格。不過，此舉料只是走個形式，畢竟巴黎總部12日宣布此消息時，各會員國多表歡迎。咸認此事對世界文化和自然遺產保護、對抗氣候變遷等努力，是一大助力。唯一一個並未額手稱慶的，就是中國常駐聯合國教科文組織代表楊進。

美國先前也曾於雷根政府任內（1984年）退出UNESCO，原因是該政府認為組織管理不當、貪腐嚴重、為蘇聯牟取利益。後於2003年重新加入。