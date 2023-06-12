（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）電影「悲情城市」(A City of Sadness) 今天(12日) 起在上海國際電影節播映3場，這部在中國無法上院線的電影，相當熱門，有些觀眾就算沒買到票，但仍到現場碰運氣，看是否有人願意轉手。

圖/中國網路

一位微博帳號「瞄電影」，自稱為媒體人的觀眾在po文指出: 《悲情城市》是第二十五屆上海國際電影節最難搶票的電影之一，今天在上海大光明電影院放映了第一場。這部侯孝賢的經典之作，經4K掃描和調色後，以4K數位版的形式重映。



Po文指出: 早在8點，大光明電影院的大廳裡就已經擠得滿滿當當，門口都站滿了人，有拖著行李箱的，也有拄著拐的人在排隊取票。





記者搶到了第三排的座位，全場仰頭觀看，坐著十分難受，但也被4k修復後的《悲情城市》的劇情、畫面吸引。

本片通過基隆一戶普通人家從1945年8月台灣灣光復到1949年初的家境變故，從側面反映1947年「二二八事件」發生的原因以及對一般台灣人生活上造成的深遠影響。

由於「悲情城市」背景故事的敏感性以及在華語電影界的重要性，其上映自然是個熱門話題。中央社報導，儘管在中國，上海國際電影節影響力和重要性都比北京國際電影節更大，但北京是政治中心，既然北京能「過審」，上海方面隨後爭取排片也就順理成章。

報導還引述一名資深影迷說：

「北京都能放了，上海如果沒放，上海才是悲情城市。」

但熟悉引進「悲情城市」過程的中國人士認為，在電影節層面，放映「悲情城市」沒問題。「但要商業發行不太可能，因為還是有歷史表述的問題」。

台灣出品「悲情城市」於上海國際電影節播映 中國影迷一票難求