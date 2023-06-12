打造跨國線上親子英語閱讀！美國加州喜瑞都學院捐贈　新北7500冊英文圖書　

美國加州喜瑞都學院在美國號召10個單位、92位志 工，響應捐贈英語圖書155箱約7,500冊，新北市教育局今( 12)日於光復國小舉辦捐書感恩儀式，美國加州喜瑞都學院校長D r. Jose Fierro與董事會主席劉昕教授等4位代表出席，10個捐助單 位代表也線上參與，期許未來持續合作，為新北增添更多英語書籍， 並提供親子閱讀國際交流的機會。

教育局表示，自2017年與美國加州喜瑞都學院劉昕教授合作「 赴臺英語教學計畫」，讓美國志工走進偏鄉，與教師共備、 協助英語教學，後因應疫情自2021年開始辦理全國首創寒暑期線 上英語育樂營，號召美國青年大使擔任志工，促進國際交流。 這次捐贈英語圖書，更是開啟世界之窗。

發起捐書活動的喜瑞都學院董事會主席劉昕教授表示， 當得知在臺灣英文書較不易取得，就決定發起各界捐贈書給新北市。 曾擔任跨國英語營志工的美國惠特尼高中學生勞倫斯表示， 很高興參與此次活動，更期待參加跨國線上親子英語閱讀； 另資助書籍運費的宏觀國際公司總裁郭秀梅也表示， 這些二手英文圖書到新北後，賦予舊書新的生命、新用途和使命， 非常有意義，也很樂意共襄盛舉。

協助英文圖書配發的光復國小校長張明賢表示， 學校持續與美國喜瑞都學院合作，每月進行班級線上跨國英語營， 特別感謝美國喜瑞都學院劉昕教授發起募書活動， 英文圖書嘉惠新北市各級學校學生，補充學校英語圖書藏書量。 未來學校將活用英語圖書， 辦理親子英語讀書會及跨國英語家庭交流見面會， 擴展學生學習視野與增進家庭國際交流的機會。

光復國小學生楊凱程同學表示，參加臺美線上交流， 認識美國校園生活及文化，覺得特別開心又有趣。 這次美國大哥哥跟大姊姊特別捐贈英文圖書， 希望能到學校圖書館一睹為快， 期待有更多機會和外國朋友交流與學習。

教育局長張明文表示，英文是一門重要的國際語言， 擁有良好的英文能力將為學生的未來帶來更多機會，期待6月底即將 飄洋過海來新北的英文圖書，為學生提供更多的閱讀資源，加上今年 7月即將開跑的跨國英語營，將以多元的英文學習管道， 拓展學生的國際視野，也串聯新北市與美國雙方更深厚的情誼。

未來學校將活用英語圖書，辦理親子英語讀書會。（照片由新北市教育局提供）

新北市教育局今(12)日於光復國小舉辦捐書感恩儀式後大合影，美國加州喜瑞都學院校長Dr. Jose Fierro(右1)與董事會主席劉昕教授(右2)。（照片由新北市教育局提供）