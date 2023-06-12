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打造跨國線上親子英語閱讀！美國加州喜瑞都學院捐贈　新北7500冊英文圖書　

By 台灣英文新聞
2023/06/12 17:37
新北教育局將以多元的英文學習管道，拓展學生的國際視野。（照片由新北市教育局提供）

新北教育局將以多元的英文學習管道，拓展學生的國際視野。（照片由新北市教育局提供）

美國加州喜瑞都學院在美國號召10個單位、92位志工，響應捐贈英語圖書155箱約7,500冊，新北市教育局今(12)日於光復國小舉辦捐書感恩儀式，美國加州喜瑞都學院校長Dr. Jose Fierro與董事會主席劉昕教授等4位代表出席，10個捐助單位代表也線上參與，期許未來持續合作，為新北增添更多英語書籍，並提供親子閱讀國際交流的機會。

教育局表示，自2017年與美國加州喜瑞都學院劉昕教授合作「赴臺英語教學計畫」，讓美國志工走進偏鄉，與教師共備、協助英語教學，後因應疫情自2021年開始辦理全國首創寒暑期線上英語育樂營，號召美國青年大使擔任志工，促進國際交流。這次捐贈英語圖書，更是開啟世界之窗。

發起捐書活動的喜瑞都學院董事會主席劉昕教授表示，當得知在臺灣英文書較不易取得，就決定發起各界捐贈書給新北市。曾擔任跨國英語營志工的美國惠特尼高中學生勞倫斯表示，很高興參與此次活動，更期待參加跨國線上親子英語閱讀；另資助書籍運費的宏觀國際公司總裁郭秀梅也表示，這些二手英文圖書到新北後，賦予舊書新的生命、新用途和使命，非常有意義，也很樂意共襄盛舉。

協助英文圖書配發的光復國小校長張明賢表示，學校持續與美國喜瑞都學院合作，每月進行班級線上跨國英語營，特別感謝美國喜瑞都學院劉昕教授發起募書活動，英文圖書嘉惠新北市各級學校學生，補充學校英語圖書藏書量。未來學校將活用英語圖書，辦理親子英語讀書會及跨國英語家庭交流見面會，擴展學生學習視野與增進家庭國際交流的機會。

光復國小學生楊凱程同學表示，參加臺美線上交流，認識美國校園生活及文化，覺得特別開心又有趣。這次美國大哥哥跟大姊姊特別捐贈英文圖書，希望能到學校圖書館一睹為快，期待有更多機會和外國朋友交流與學習。

教育局長張明文表示，英文是一門重要的國際語言，擁有良好的英文能力將為學生的未來帶來更多機會，期待6月底即將飄洋過海來新北的英文圖書，為學生提供更多的閱讀資源，加上今年7月即將開跑的跨國英語營，將以多元的英文學習管道，拓展學生的國際視野，也串聯新北市與美國雙方更深厚的情誼。

打造跨國線上親子英語閱讀！美國加州喜瑞都學院捐贈　新北7500冊英文圖書　

未來學校將活用英語圖書，辦理親子英語讀書會。（照片由新北市教育局提供）

打造跨國線上親子英語閱讀！美國加州喜瑞都學院捐贈　新北7500冊英文圖書　

新北市教育局今(12)日於光復國小舉辦捐書感恩儀式後大合影，美國加州喜瑞都學院校長Dr. Jose Fierro(右1)與董事會主席劉昕教授(右2)。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-06-12 23:12 GMT+08:00

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