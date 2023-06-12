新北第一粵菜「望月樓」推【新北冠軍筍套餐】

新北綠竹筍產量全國居冠，市府每年都邀請新北第一粵菜「望月樓」，共同行銷此一擁有「夏季綠寶石」美名的超優質食材！為使來客不虛此行，望月樓港籍主廚蘇權暉將以今年筍王爭霸賽(6月12日揭曉)勝出的鮮筍，自6月19日至8月31日推出「新北冠軍筍套餐」，前100位點用此一套餐的消費者，再加送頂級八里黃金筍一包(一台斤真空包/市價NT$250元)，讓這夏日限定的美好滋味常留舌尖！望月樓訂位專線為(02)7705-9703。

每年六到九月是綠竹筍的產季，由於新北氣候濕潤，筍林土質優異，加上筍農傳承百年的技術，得以孕育出「白、彎、矮、肥」的筍界菁英，品質特別肥嫩甘甜！望月樓的「新北冠軍筍套餐」，共計七道佳餚，每人NT$1,700元(需加一成服務費)，以三道筍餚配搭主廚招牌菜組成，包括哈密瓜竹筍煲螺頭湯、海鮮竹筍焗烤大蝦、明太子竹筍蛋白炒飯、以及廣式燒味拼盤、粉蒸美國牛小排、鐵觀音煙燻比目魚、楊枝甘露和季節鮮果，滋味俱足，濃淡相宜，起承轉合，引人入勝！

蘇主廚來自香港，煲湯自是拿手，套餐中主打的「哈密瓜竹筍煲螺頭湯」，靈感來自已有50年歷史的「爵士湯」，傳奇配方竟是哈密瓜煮螺頭，湯料特別鮮甜，主廚版本更多了筍塊、南北杏和蜜棗，加以久燉而成，湯水蜜甘，食料豐盈，令人稱絕！賣相好看的「海鮮竹筍焗烤大蝦」，用加了筍丁的海鮮奶油麵糊，厚塗在大尾開背草蝦上，焗烤而成，鹹鮮有味！「明太子竹筍蛋白炒飯」鑊氣十足，新鮮干貝、蝦仁和筍丁，妙搭明太子、飛魚卵炒到粒粒分明，滿口生香。