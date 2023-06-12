中華道家人文協會捐23,980顆粽子　累計11年捐17萬多顆有4座玉山高

中華道家人文協會連續11年響應新北市好日子愛心大平台實物銀行 ，於12日上午捐贈23,980顆粽子，象徵「愛心久伴您」， 累計11年來共捐贈17萬2,900顆， 使5萬2千多人次的弱勢家庭得以在端午節前享用吃粽子的小確幸。

協會理事長張旖表示， 11年來累計捐贈的粽子數量堆疊起來已超過4座玉山的高度， 在國人重視的三大節日當中，讓一些經濟較為弱勢的家庭， 在後疫情中也能享有吃粽子的小確幸。 協會動員龐大的志工人力與資源， 才能將充滿祝福的粽子配送到弱勢家庭手中， 這些粽子又都是採購自新北市石門農會等商家， 也算是促進在地的經濟。

代表受贈的社會局副局長許秀能表示， 道家人文協會一路陪伴社工所服務的弱勢家庭，從粽子、 母親節蛋糕到嬰幼兒奶粉，甚至還有家電產品， 都是針對弱勢家庭和服務個案的需求，以客製化方式捐贈提供， 累計所捐贈的物資市值高達1229萬元。

許秀能說，在端午節肉粽部分，從早期第一年3000顆， 逐年增加，到今年擴增到2萬3980顆，能分配到社福中心、 家防中心、身障日照中心和小作所，還有許多小衛星、 兒少安置機構、青少年服務中心和街友中途之家等150個單位。 捐贈活動中有位單親媽媽陳小姐帶著4歲女兒參加， 女兒因罹患川崎症，嘴唇和背部出現潰裂、紅疹等， 經持續住院及使用類固醇治療，才慢慢復原。在女兒住院期間， 陳小姐請假照顧而中斷工作收入， 所幸新店社福中心社工媒合一些善心人士的資源幫助，才暫度難關。

小女兒看見協會的吉祥物發心娃娃拿著粽子，開心的說著：「 我也要吃！」協會理事長張旖趕緊送上一串，並且抱起她「惜惜」。