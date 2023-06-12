台北凱撒大飯店 Checkers泰饗宴美食季

鎖定台灣人愛吃泰國菜的市場商機，順勢搶攻暑假餐飲市場，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳即日起至8月31日推出「泰饗宴美食季」，以台灣消費者心目中的「十大國民泰菜」為發想主軸，精選十道泰式經典道地美饌，其中不乏多樣招牌明星大菜，這次特別選用曼谷希爾頓飯店主廚來台傳授的獨門秘汁醬料，調配出黃金比例酸中帶甜均衡順口的滋味，經典泰式佳餚淋上黃金比例醬汁，獨具風味的口感滿足夏季味蕾。美食季搭配超值優惠，不分平假日午、晚餐期間享8折優惠，不用出國即能盡情享受泰驚豔的道地泰式美饌。

「泰饗宴美食季」十道經典泰式佳餚美味一次呈現，「泰式牛排」、「泰式椒麻雞」、「泰式青木瓜沙拉」、「冬蔭功酸辣湯」、「月亮蝦餅」、「海鮮鳳梨炒飯」、「泰式炒豬肉河粉」、「泰式檸檬魚」、「泰式綠咖哩雞」、「蝦醬炒時蔬」，皆是極受歡迎的明星菜色料理。再享即日起至8月31日不分平假日午、晚餐8折優惠，吃美食享優惠泰享受。

「泰式牛排」淋上曼谷希爾頓主廚傳授的獨門醬汁，絕不可錯過的招牌明星菜色，爐烤肋眼牛排烤至恰到好處的熟度、鮮嫩中帶些嚼勁的口感及濃郁鮮甜的肉汁，加上主廚秘製的泰式佐醬，令人食指大動。「泰式椒麻雞」選用雞腿肉裹粉酥炸至金黃，外酥內嫩搭配香蒜、香菜、辣椒末以及檸檬和魚露後，再淋上酸甜醬汁使味覺感受衝擊突出，再澆上一大匙花椒油，炎熱夏日酸辣消暑。「泰式青木瓜沙拉」選用青木瓜絲、蝦米、番茄、長豆與米線，香氣四溢的酸辣口感，其中米線的Q彈恰恰與木瓜絲的脆甜相映，清新爽口。

「冬蔭功酸辣湯」選用蝦醬、香茅、九層塔、辣椒和檸檬葉等香料作為基底，再加入洋蔥、番茄及椰糖續煮，湯頭酸辣夠味且不嗆口。吃得到白蝦、螃蟹、貝類、淡菜、魚丁等多種海鮮配料，饕客必吃傳統經典泰式聖品。主廚自製「月亮蝦餅」包裹新鮮花枝與蝦仁調配而成的餡料，酥脆鮮甜，外皮炸至金黃酥脆，搭配飽滿內餡，沾上曼谷主廚傳授的泰式獨門醬汁，酸甜中帶些許辛辣，必吃經典菜色。Checkers在盛夏推出的「泰饗宴美食季」，可以盡情享受精緻道地的泰國美食，夏日品嚐帶點酸甜微辣又清爽的泰式料理最對味。