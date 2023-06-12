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臺灣企銀以信託協助房地產活化　退休生活免煩惱

By 台灣英文新聞
2023/06/12 17:13

依警政署統計，近6年詐欺案件平均每年約2萬4,900多件，平均財損金額約新臺幣50.9億元，銀髮長者除了提升防詐意識外，對於退休資產更應該加強保護，臺灣企銀建議透過信託機制，可預防銀髮長者退休資產遭到詐騙或不當挪用，並妥善規劃退休資產。

臺灣企銀分享真實案例，66歲吳女士擁有許多房地產，想要將部分房地產變現，以滿足退休生活所需，但因身旁親友曾發生過買賣交易糾紛，為了讓買賣交易順利進行，該行信託專員規劃吳女士承做「不動產買賣價金信託＋安養信託」，透過價金信託專戶控管價款，可保障買、賣雙方交易安全；吳女士取得賣房價款後，將資金存入安養信託專戶，由銀行依吳女士的意願每月定期支付生活費用，照顧吳女士直到終老或財產用罄為止。

除了「賣房養老」及將房子抵押給銀行，由銀行每月撥放一筆錢給銀髮長者作為養老金的「以房養老」外，臺灣企銀亦客製化「留房養老安養信託」，銀髮長者將自己的房屋出租，並將收取之租金交付信託，由該行依照銀髮長者生活照顧需求，定期撥付生活費、醫療費及安養機構費用，可滿足銀髮長者安居樂齡的退休生活。透過該行以信託活化房地產規劃，利用租金收入，作為養老金來源，並確保養老資金用於安養生活，房屋將來還可以留給後代子孫，發揮信託兼具資產傳承及保護雙重功能。

臺灣企銀長期耕耘信託業務，去年已獲金管會「信託業推動信託2.0計畫評鑑第1期－安養信託獎」、《Trust Award》多元信託創新獎「最佳創新型態信託獎」優質獎，未來除了會持續開發符合社會需求的創新性信託商品外，更會將信託理念推廣給社會大眾，踐履企業社會責任，成為客戶優先選擇的最佳信託服務夥伴。

更新時間 : 2023-06-12 23:11 GMT+08:00

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