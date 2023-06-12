臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超59.90億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/6/5~2023/6/9）外資在集中市場總買進金額為4,261.67億元，總賣出金額為4,201.77億元，買超為59.90億元，另統計自2023年年初至6月9日止，外資總買進金額為7兆5,698.06億元，總賣出金額為7兆2,021.53億元，累計買超為3,676.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆5,557.57億元新台幣，占全體上市股票市值的40.71%，較6月2日的21兆3,755.40億元新台幣，增加1,802.17億元。就個股比較部分：

臺灣證交所表示，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：中信金：買進106,768千股，賣出61,666千股，買超45,102千股；第二名：大亞：買進146,411千股，賣出103,988千股，買超42,423千股；第三名：群創：買進130,217千股，賣出93,265千股，買超36,952千股。

證交所指出，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：新光金：買進143,099千股，賣出240,978千股，賣超97,879千股；第二名：華新：買進42,113千股，賣出80,204千股，賣超38,091千股；第三名：旺宏：買進19,362千股，賣出48,278千股，賣超28,916千股。