Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/12 17:10
桃園大眾捷運股份有限公司今（12）日宣布，自本月14日起開始受理定期票、回數票優惠退票。（圖／桃捷提供）

桃園大眾捷運股份有限公司今（12）日宣布，自本月14日起開始受理定期票、回數票優惠退票。（圖／桃捷提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）為配合基北北桃1200月票將於6月15日開賣，7月1日上路，桃園大眾捷運股份有限公司今（12）日宣布，自本月14日起開始受理定期票、回數票優惠退票，受理時間至明（2024）年6月30日，因此民眾不必急於當下辦理退票，免於排隊人潮過多耗時費力。

桃捷表示，除了A20興南車站，桃園機場捷運線20處車站皆受理桃園大眾捷運(股)公司銷售的定期票及回數票優惠退票，提醒民眾記得持身份證件及票卡辦理。臨櫃退票退款方式可餘額直接加值於悠遊卡，或現金退款。受理的票卡效期以今年1月1日至6月30日新購或續購之定期票及回數票為準。

為了避免大量退票人潮蜂湧而至，特別拉長受理退票時間，延後到明年6月30日止，還貼心開辦兩項針對定期票退票的專案便利服務措施，希望民眾多加利用。

基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票

  1. 線上申請退票---申請時間一個月，自6月14日至7月15日，可預先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間。為鼓勵線上申請退票，還推出抽獎好康，計有700多項獎品，獎品總值超過20萬元，建議民眾多多利用，免出門，只要在電腦鍵盤上動動手指頭，不用大熱天跑到車站和退票人潮排隊擠在一起，就可輕鬆完成退票申請，方便省時又有抽獎好康可參與。
  2. 駐點櫃台專人服務---擔心退票民眾太多，桃園大眾捷運(股)公司初期在搭乘人數較多的車站，於每天13：00到21：00 特別開辦駐點櫃台專人服務，加快辦理退票速度。

基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票

基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票

桃園大眾捷運(股)公司呼籲要辦理退票民眾， 為節省寶貴時間，多多利用線上申請退票，同時建議於明年6月30日之前申辦即可，因退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，選擇人流較少的時間去申辦退票，不必擠在當下時刻，以免浪費時間。

基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票
基北北桃1200月票
桃捷
基北北桃1200定期票

相關新聞

【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
2023/05/31 15:59
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
2022/06/20 11:26
【華航機師染疫】桃捷兩天內完成全面大消毒　桃園推動嚴格防疫措施
【華航機師染疫】桃捷兩天內完成全面大消毒　桃園推動嚴格防疫措施
2021/04/30 12:00
五迷注意！五月天彩繪列車現身台北　搭車攻略搶先曝光
五迷注意！五月天彩繪列車現身台北　搭車攻略搶先曝光
2019/12/05 15:04
桃捷日本阪神列車啟航 彩繪花布、美食推台灣觀光
桃捷日本阪神列車啟航 彩繪花布、美食推台灣觀光
2019/03/09 16:04

更新時間 : 2023-06-12 23:11 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界全淪陷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界全淪陷
活逮！台灣鹹粥店老闆娘一槍斃命　兇嫌否認情殺態度囂張
活逮！台灣鹹粥店老闆娘一槍斃命　兇嫌否認情殺態度囂張
〈時評〉柯文哲，學點國際禮儀好嗎？
〈時評〉柯文哲，學點國際禮儀好嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【睽違3年】東台灣花蓮鳳林舉辦疫後首場「找到田國際泥巴運動會」
【睽違3年】東台灣花蓮鳳林舉辦疫後首場「找到田國際泥巴運動會」
太陽花學運發言人控駐台灣外交官性侵　不忍了提告遭嗆誹謗索取金錢
太陽花學運發言人控駐台灣外交官性侵　不忍了提告遭嗆誹謗索取金錢
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？