基北北桃1200月票7/1上路 台灣機捷6/14起開放定期票、回數票退票

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）為配合基北北桃1200月票將於6月15日開賣，7月1日上路，桃園大眾捷運股份有限公司今（12）日宣布，自本月14日起開始受理定期票、回數票優惠退票，受理時間至明（2024）年6月30日，因此民眾不必急於當下辦理退票，免於排隊人潮過多耗時費力。

桃捷表示，除了A20興南車站，桃園機場捷運線20處車站皆受理桃園大眾捷運(股)公司銷售的定期票及回數票優惠退票，提醒民眾記得持身份證件及票卡辦理。臨櫃退票退款方式可餘額直接加值於悠遊卡，或現金退款。受理的票卡效期以今年1月1日至6月30日新購或續購之定期票及回數票為準。

為了避免大量退票人潮蜂湧而至，特別拉長受理退票時間，延後到明年6月30日止，還貼心開辦兩項針對定期票退票的專案便利服務措施，希望民眾多加利用。

線上申請退票---申請時間一個月，自6月14日至7月15日，可預先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間。為鼓勵線上申請退票，還推出抽獎好康，計有700多項獎品，獎品總值超過20萬元，建議民眾多多利用，免出門，只要在電腦鍵盤上動動手指頭，不用大熱天跑到車站和退票人潮排隊擠在一起，就可輕鬆完成退票申請，方便省時又有抽獎好康可參與。 駐點櫃台專人服務---擔心退票民眾太多，桃園大眾捷運(股)公司初期在搭乘人數較多的車站，於每天13：00到21：00 特別開辦駐點櫃台專人服務，加快辦理退票速度。

桃園大眾捷運(股)公司呼籲要辦理退票民眾， 為節省寶貴時間，多多利用線上申請退票，同時建議於明年6月30日之前申辦即可，因退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，選擇人流較少的時間去申辦退票，不必擠在當下時刻，以免浪費時間。