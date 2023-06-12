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台灣政大生公然媒介性交易？小隻馬大膽敢玩約會價碼曝光　警介入調查

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/12 16:27
政大學生成立約會公司遭警方介入調查。(示意圖/Pexels)

政大學生成立約會公司遭警方介入調查。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)台灣政治大學爆出法律系學生疑似開設賣淫公司，警方介入調查。

有網友在社群平台Dcard踢爆政大何姓學生成立的西革碼有限公司，以教授把妹技巧為名實則仲介約會，並披露價碼及交易內容，何同學在公司社群媒體及Line上以聳動的字眼打廣告，物化年輕女性強調大膽敢玩作風，可以摟抱、愛撫、摸奶等，一次4小時約會費用3萬5千元，這讓同為政大生的網友覺得很丟臉。

據新創101網站顯示，該公司提供聯誼性、教學性及娛樂性服務，這三大服務的活動包含出租女友、同居約會派對、把妹或夜店教練等，何同學看準這些市場在台灣未來發展性，盼滿足男性對愛與性的欲望與需求，可以視訊聊天也可以約出去見面。

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男大生被踢爆從事約會仲介。（圖翻攝自網路）

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何同學新創公司盼滿足男性對性愛需求。（圖翻攝自網路）

對此，何姓學生昨（11）日發表聲明為自己的行為及影響學校聲譽道歉，他強調絕對沒有從事任何賣淫服務、也不提供性方面的交易往來，之所以會使用露骨的字眼則是為了保護女性，界定約會範圍避免性侵保障雙方權益。

轄區文山一分局指南派出所注意到貼文內容，認為可能違反《刑法》231條第1項意圖營利媒介或容留使人為性交罪，將先請發文者到派出所說明，再視情況進一步約談負責人何姓學生到案。

政大校方回應，會依規定提送獎懲委員會審議。

台灣政大生公然媒介性交易？小隻馬大膽敢玩約會價碼曝光　警介入調查
政大法律系學生遭同校學生指控創立賣淫公司後發聲明道歉。(圖翻攝自臉書)
政大
性交易

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更新時間 : 2023-06-12 16:45 GMT+08:00

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