凱撒飯店連鎖 端午粽熱銷突破五萬顆

凱撒飯店連鎖自五月初推出端午粽禮盒，由於凍漲不加價的舉動讓消費者有感，推出首月熱銷突破五萬顆，為滿足顧客送禮及自享需求，六月份緊急再加碼製作三萬顆，目前銷售反映持續熱烈，預計10天內即將售罄。凱撒飯店連鎖熱銷組合「六元及第端午禮盒」售價每組999元，6月15日前可享早鳥優惠價899元，錯過就要再等明年。官網訂購查詢。

2023年凱撒飯店連鎖「六元及第端午禮盒」被網友封為飯店粽禮中的「聯合國」，一盒六種不同口味，包含台灣傳統南部粽、北部粽，還有港式臘味粽、客家粿粽、湖州粽及素粽，各有獨特風味與特色，絕對能在其中品嚐到自己鍾愛的肉粽口味。端午節未到，許多網友已提前訂購並等不及開吃，凱撒六款肉粽中，以狀元粽、臘味雙寶粽及客家粿粽為網友點名必吃前三款，而紅豆豆沙粽、古早味肉粽及翡翠珍菇粿粽也都各有擁護者。凡購買禮盒還可獲贈專屬保冷袋，袋型設計充滿濃濃復古味，捨棄傳統拉鏈，改採寬口的下捲設計，簡約且方便收納更具文青風，同時也適合外出野餐搭配使用，限量推出只送不賣。

第一款凱撒「狀元粽」為部落客推薦肉粽界的資優生，滿滿八種食材內餡而成380克巨霸份量，打開粽葉撲鼻而來是令人垂涎不止的濃郁香氣，每一口滿足品味多種食材、融合出豐富滋味與紮實餡料。第二款則是市面上較少見的「臘味雙寶粽」，是由凱撒飯店澳門籍的廚藝長李文康將香港煲仔飯發想而成，將臘腸與肝腸包入香甜糯米中，米飯吸附肉汁與油脂香氣更能完美詮釋道地港味，令人吮指回味！第三款可說是禮盒中的大黑馬，只要吃一口即被圈粉的「客家粿粽」，以記憶中客家媽媽的拿手絕活，將豬絞肉、菜脯、蝦米、香菇經大火爆炒而成，鹹香飽滿、料多餡滿，榮登為開箱驚艷的特色肉粽。

凱撒飯店表示，今年在食材及人力成本上漲的壓力下，飯店仍選擇吸收成本，推出價格實惠的端午粽禮盒，以六款特色肉粽搭配復古風保冷袋，提供超高CP值的飯店禮盒滿足市場需求。即日起於「凱撒美食EAT-N-GO」購物網站及凱撒飯店連鎖旗下飯店開放續訂，6月15日前完成訂購，仍可享早鳥特價優惠，售完則不再追加，敬請提早選購。