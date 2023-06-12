4名孩童亞馬遜雨林獨自生存40天　家屬：他們平時在家學習野外生存

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）一個多月前一架小飛機墜落於亞馬遜雨林，飛機上的大人全數罹難，但4名孩童卻不見蹤影，經過40天後竟平安獲救，家人透露，他們的母親在飛機失事4天後才離世，至於這4名孩童是如何在雨林裡生存40天？

這4名孩童分別為13歲、9歲、4歲及1歲，是哥倫比亞維托托（Huitoto）原住民孩童。綜合外媒報導，這四名小孩的外婆和阿姨說，13歲的女童萊絲莉平常在家時，會和9歲的弟弟一起學習叢林求生，她會用髮帶搭帳棚，她知道野外有哪些果子能吃，哪些有毒。而在一張軍方公布的照片中，帳篷的樹枝上就可看見髮帶。

另外，孩子的親戚也透露，13歲女童平時就需照顧3名弟妹。在墜機後，孩子們在殘骸中找到了一些木薯粉，而這些木薯粉吃完後，他們開始採野果維生，多虧了平時照顧弟妹的經驗，以及母親所傳授的生存知識，才得以讓4名孩童安全的在叢林裡生存40天。

孩子也說道，叢林裡布滿了蛇、動物和蚊子，他們只能躲在樹幹上，才能免於被這些動物攻擊。

根據美聯社，孩子的父親表示，13歲的女童告訴他，他們的媽媽在飛機失事後還活了4天，父親認為，他的妻子很可能叫她們的孩子走開，以便生存。

軍方表示，救援隊曾在距離這些孩子20至50公尺的範圍內經過，但並未發現他們。孩子們的叔公表示，孩子們可能不知道這些人是救援隊，再加上有狗叫聲，讓他們聽到後很害怕，第一反應就是躲起來。

在哥倫比亞軍隊判斷孩子們很可能還活著後，便派出150名士兵帶著救援犬開始搜索，數十名原住民志願者也加入搜索行動，軍人們從直升機上向叢林投入一箱箱的食物，希望能幫助到孩子；進行夜間搜索時，也會利用飛機投射照明；另外，搜救人員也透過大聲公播放祖母的錄音訊息，要他們待在同個地方等待救援。

這些孩子們還向家屬說道，他們在叢林裡時，曾有一隻狗陪著他們好幾天，但後來就不見了。軍方表示，該隻狗很有可能是在搜救行動中失蹤的救援犬－威爾森（Wilson），是隻只受過一年搜救訓練的比利時牧羊犬，他們會繼續尋找威爾森，不會放棄他們的隊員。

這些孩子在被發現時已經幾乎筋疲力盡，均有脫水、蚊蟲叮咬以及營養不良等症狀。哥倫比亞國防部長11日前往醫院後向媒體表示，孩子們正在恢復中，暫時還不能吃固體食物。

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