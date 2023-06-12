柯文哲談台灣國防 網軍是優先 每年挑一天癱瘓中國網路

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前台北市長、民眾黨主席柯文哲11日出席了一場論壇，在與青年對談時，他強調了建構網軍的重要性。他指出，若當選，每年必要挑一天癱瘓中國網路。

在民眾黨舉辦的「眾青論壇－青年改變的力量」對談中，柯文哲提到，國防改革必須從戰略、戰術與戰鬥這三層面的決策著手，設想敵軍的攻擊模式。

他認為，中共若對台灣動手，必是斬首戰術，必以資訊戰為優先，第二步才是飛彈，再來是取得制空、制海權，最後登陸作戰。有鑑於此，他相信台灣應投入更多資金因應「資安戰」。

他分享了2019年參訪以色列的經驗，指出以色列網軍之所以強大，是從學子高中畢業入伍時就開始培植，篩選成績最優者投入網軍，鼓勵其完成大學學業後創業，待政府規劃國防需要，再呼籲這些菁英來標案。「這是以國家之力在培養網軍。」

柯表示，資訊是台灣的強項，應花更多精力於資訊作戰，重新規劃我軍的資源配置。「如果我來做，網軍會第一優先。」他表示，每年會選一天，如中國十一國慶，癱瘓中共的系統，今年高鐵、明年ATM。每年挑一個主題，警告中國，「你小心，我是有能力把你癱瘓的。你不要亂動，你亂動我就搞你。」但這前提是要訓練夠強大的網軍。他笑稱，此話一出是「洩漏國家機密」了。

柯文哲也強調國防自主、發展自家國防產業的重要性。他提到，當年台灣做出IDF戰機，美國卻要求台灣停止研發，稱要售台戰機。他表示，若6,200億的軍購預算，能拿出1,000億來自主研發無人機，「效果應該差不多」。

柯文哲另指出，全民國防的準備還有待加強。他舉去年美國前眾議院議長裴洛西來台為例，當時全世界都在緊張，只有台灣不緊張，這顯示民眾憂患意識仍嫌不足。