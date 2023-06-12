拋震撼彈！犯罪驚悚影集《擁擠的房間》上架　小蜘蛛人首度挑戰多重人格後息影

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)Tom Holland主演犯罪驚悚迷你影集《擁擠的房間》近日上架，他因被角色榨乾宣布將暫別影壇。

小蜘蛛人Tom Holland 近日主演並監製的新作《擁擠的房間》（The Crowded Room）可於Apple TV+ 收看，他飾演的Danny Sullivan有多重人格，取材小說《24 個比利》（The Minds of Billy Milligan），也因為拍攝這部片，Holland拋出震撼彈，宣布暫退演藝圈。

影集談到心理健康及受到創傷後的瘋狂性格，時間設定在1979年的紐約，Sullivan犯下槍擊案被捕後被警察懷疑犯下謀殺案，Holland 演出該角超過10個月，坦承當初接演時角色讓他感到很害怕，因而探索前所未有過的情緒，殺青後讓他身心俱疲，加上身兼製作的壓力，他已前往墨西哥旅遊休息，但看起來這樣還不夠，他宣布將休息一年。

這部電影也改變Holland，他對自己的演技更有自信，也更能處理衝突， 計畫接下來將把時間留給家人及心愛的人，「我想看我的家人朋友，打高爾夫球、去花市買植物並盡力養活它們，我只想當一個普通的Kingston男孩，好好放鬆一下。」

Holland提及，近期不會回歸演出蜘蛛人，但未來還是有可能。