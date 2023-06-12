日本擬於今夏排放核廢水 南韓民眾搶購海鹽、海產

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本預定今夏開始將百萬噸核廢水排放入海，鄰國南韓首當其衝，害怕輻射汙染，更怕恐懼推升價格，民眾搶買海鹽、海產，先囤貨比較安心，海鹽銷售量甚至激增5成。

路透報導，南韓漁業單位正加強監控天然鹽場放射物質的濃度，同時對福島附近海域食品維持進口禁令。然而，相關努力未能化解民眾疑慮，仍憂心日本將輻射水排放至太平洋之舉，恐造成健康危害。

基於此等憂慮以及可預期的價格攀升之勢，海鹽、海產需求大增。一家首爾批發商指，這陣子鹽商品的買氣升了4、5成，價格也漲了。根據南韓官方數據，6月首周海鹽價格較兩個月前漲了27%，但官方將原因歸為雨季延長、產量下滑，而非恐慌囤貨。

不僅官方漁業合作社線上購物平台上海鹽買氣暢旺，社群媒體也充斥著搶購鹽品的討論。一名民眾甚至號稱已囤了三年份的鹽、海帶及鯷魚。

日本NHK上周報導，已將海水引入準備用來排放福島核廢水的海底隧道。報導一出，激勵了南韓鹽商及海產業者股價。鹽品公司Insanaga股價於7日飆漲28%，鮪魚罐頭業者Sajo Seafood也漲了逾6%。

南韓與日本近幾個月來致力消弭歷史仇恨，強化合作，雙邊關係趨於緩和。儘管如此，福島核災議題仍是南韓無法妥協的爭議點。根據5月Research View所做的民調，逾85%南韓民眾反對日本的核汙水排放計畫。10人中就有7人表示，將減少食用海產。



2023年5月20日，首爾反福島核廢水示威（圖／美聯社）