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2022年台灣人十大死因揭曉：COVID-19竄升第3名 65歲以上占8成6

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/12 11:23
衛福部今（12）日公布去（2022）年10大死因及總死亡人數統計，國人死因前三位依序為惡性腫瘤、心臟疾病與COVID-19。(圖/pixa...

衛福部今（12）日公布去（2022）年10大死因及總死亡人數統計，國人死因前三位依序為惡性腫瘤、心臟疾病與COVID-19。(圖/pixa...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）衛福部今（12）日公布去（2022）年10大死因及總死亡人數統計，國人死因前三位依序為惡性腫瘤、心臟疾病與COVID-19，其中癌症已連續41年蟬聯首位，COVID-19更從2021年的第19名，竄升到第3名，也將長年入榜的慢性肝病及肝硬化擠出第10名排行榜。

衛福部統計處表示，2022年死亡人數計20萬8,438人，較2021年增加2萬4,266人，主要受COVID-19疫情及人口老化影響。

十大死因死亡人數合計15萬7,267人，占總死亡人數75.5%，依死亡率排序，2022年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)(2)心臟疾病(3)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)(4)肺炎(5)腦血管疾病(6)糖尿病(7)高血壓性疾病(8)事故傷害(9)慢性下呼吸道疾病(10)腎炎腎病症候群及腎病變。

與2021年相較，癌症及心臟疾病續居前2名；COVID-19由110年第19名升至第3名，餘均下降1名；此外，2022年死亡人數均呈增加，年增率以COVID-19最為顯著，其次依序為高血壓性疾病（+10.6%）、心臟疾病（+8.3%）、糖尿病（+7.3%）。

2022年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9%；就年齡觀察，有8成7集中於55歲以上族群。十大癌症死因順位同110年，依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。

從第19名攀升至第3名的COVID-19死亡人數為1萬4,667人，年齡主要分布在65歲以上，占8成6；死亡年齡中位數為82歲，較110年增加10歲。

2022年事故傷害死亡人數6,953人，較110年增178人，其中以運輸事故3,143人(占45.2％)，跌倒1,667人(占24.0％)死亡人數較多。自殺死亡人數3,787人，較110年增202 人( 增5.6%) 。
十大死因
癌症
新冠肺炎
COVID-19
心臟疾病

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