【烏克蘭反攻】烏軍解放3村莊推進緩慢　俄軍防禦不一、瓦格納不簽約恐為隱患

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）烏克蘭軍隊上週發動反攻行動，已從烏國東南部俄佔區解放三個村莊；俄軍則宣稱在48小時內至少摧毀7輛德制豹式坦克、5輛美制布雷德利裝步戰車，並奪回烏軍反攻之村莊。目前烏軍進攻緩慢艱難，仍保持大部分主力未動；俄方砲火猛烈但前線防禦力量強弱不一，瓦格納拒絕簽約也將是隱憂。

烏軍解放3村莊 尚未抵達俄國主要防線

衛報報導，烏克蘭自上週發起靜默反攻後，前線首度傳來捷報，經過近一週的努力，頓涅茨克（Donetsk）西部前線的三個村莊已被收復。影像顯示，烏國軍人在大諾沃西爾卡鎮（Velyka Novosilka）以南的布拉霍達特內村（Blahodatne）、涅斯庫奇涅村（Neskuchne）升起黃藍相間的烏克蘭國旗。

基輔時間11日晚間，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，烏軍在該日上午收復馬克耶夫卡（Makiivka），她也在Telegram信心喊話，稱烏軍防守的區域也沒失去任何陣地。

據俄國軍事部落客揭露，沿著同條道路南下的另一定居點烏羅扎伊涅（Urozhaine），激烈的爭奪戰正在上演。一名在南部前線的烏國軍官表示，主力部隊尚未移動，因此有理由相信會有最好的結果。

一名烏克蘭軍市記者在部落格上指出，烏國反攻行動一週以來，已成功解放約95平方公里的土地。從大諾沃西爾卡鎮向南推是反攻迄今最重大成果，但烏軍在抵達俄國主要防線前仍有一段路要走。

俄國防禦力量不一 瓦格納拒絕簽約恐成隱憂

烏克蘭反攻來勢洶洶，據俄國軍事部落格報導，烏方曾短暫擊破俄軍部分防線。衛報指出，供應俄佔的札波羅熱（Zaporizhzhia）及克里米亞地區的鐵路，據悉在兩次襲擊中被炸毀，分別是亞基米夫卡（Yakimivka）的鐵路橋，以及基洛夫斯科耶市（Kirovskoye）一輛貨運鐵路機車遭毀損。

然而路透社報導，俄羅斯聲稱在48小時內至少摧毀7輛德制豹式坦克、5輛美制布雷德利裝步戰車。俄國軍事部落格更指稱，在烏軍短暫突破俄軍大諾沃西爾卡鎮以玵防線，短暫佔領幾個村莊後，俄國又再度奪回村莊。

綜觀烏克蘭反攻行動第一週，俄軍堅守重重設防及布雷之陣地，烏軍進展緩慢而艱難。然而軍事分析家認為，基輔迄今僅投入所儲備的12個旅中一部分的兵力，而俄軍處境依然危險，俄國前線所有地段的防禦力量強弱不一。

俄羅斯的軍事領導層失和也正在浮現，俄方仰仗的瓦格納私人傭兵集團（Wagner group）負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）11日表明，旗下傭兵不會與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）簽訂任何契約，拒絕讓瓦格納部隊被置於俄國國防部控制之下。