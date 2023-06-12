郭子乾、王偉忠領銜舞台劇《謝謝大家收看》　台灣巡演早鳥票開賣

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)由于子育、郭子乾與王偉忠攜手合作的全新舞台劇《謝謝大家收看》，九月底即將在臺北表演藝術中心與高雄衛武營展開巡演。

王偉忠表示，這齣戲對他有特殊意義，也應該是他最後一次當演員粉墨登場，特別邀請郭子乾與于子育一同演出，用喜劇形式回顧影視圈的酸甜苦辣，如何在困境中成長，爆笑中帶淚。生就是春夏秋冬，現在他已經領了敬老卡，感覺自己就像棵樹，身上開始掉落葉，但仍想創作，體會到年輕時急著想領導潮流；到老了，步伐慢了，但不會就此停步，而是轉而保存美好價值。

郭子乾已經是大家公認的模仿天王，還是不斷雕琢演技，演出《茶金》，獲得更多掌聲；于子育本來是歌手，王偉忠製作情境喜劇《住左邊住右邊》時大膽請她演女主角，王偉忠笑說，于子育當年真的被他磨戲磨得很慘！但他也是第一次執導情境喜劇，大家一同學習，這段革命情感特別深刻。後來于子育的戲越演越好，人也越來越美，得到金鐘獎的肯定。

《謝謝大家收看》為了描繪綜藝節目工作狀態，舞台場景充滿五、六年級生共同回憶，連「孫小毛」、「老實樹」都復刻呈現，設計處處驚奇。特別之處是王偉忠雖然參與演出，卻不演自己，他反而成為自己生命中其他人物，換個角度看世界，劇本有趣且動人。

王偉忠覺得人生跟表演很像，不論戲份多寡、不分角色大小，都要認真面對，誠摯的說聲，「歡迎大家收看」與「謝謝大家收看」。

《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。9/22-9/24臺北表演藝術中心大劇院、10/27-10/29於高雄衛武營演出，早鳥票自即日起於udn售票網啟售。