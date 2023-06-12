《新北城市藝術節》6/30起不容錯過 融合新舊文化、視覺、表演藝術互動 集結數百家特色餐食、文創品牌 連續三週末盛大登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市政府將於6月30日起舉辦《新北城市藝術節》，串聯新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館，集結國內外藝術家及28支表演團隊，創作共13件視覺藝術、92場表演藝術作品，從新北特色出發，展現在城市演進之下，透過新舊不斷混合，而生成新北獨有的多元文化與藝術。

新北市擁有全台最多人口，自然容納了多元文化及來自各方的想法，共融精神是新北城市基因中重要的一部份，而藝術與文化正好是體現此精神的最佳方式。繼2020年推動「三鶯文創整合計畫」將當地打造為北台灣藝術觀光重鎮後，今年更舉辦《新北城市藝術節》，以「新生地是一種態度」為號召，除了希望喚起在地藝術與工藝能量，更期待新北土地上的人們，能從共容、協作到認同，在持續演進的城市動態中找到穩定交流的方法，在新舊容合的多元與尊重中，與城市共同交織新北環狀文化生態圈。

主視覺設計更從新北城市中共融、共創的精神汲取靈感，繽紛演譯出《新北城市藝術節》作為新生能量起點，綻放新生地的文化使命。設計中以「新北環」作為核心符號，在新舊的撞擊下產生巨大動能，環形爆炸的符號構成一朵朵綻放的花朵，象徵藝術與創作力在新北市處處萌芽開花，邀請全民於藝術節期間與新北市共織美好記憶。

主視覺以「新北環」作為核心符號，新舊撞擊出一朵朵綻放的花朵，象徵藝術與創作力在新北市處處萌芽開花。（圖／新北市文化局美術館籌備處）

《新北城市藝術節》以「新生地」為題，將視野聚焦於變遷、轉換、信仰、族群與生命議題，從新北土地萃取靈感，為新北市民打造一處名為新生地的交流之境。13件視覺藝術作品展現新生地的姿態，邀請國內外藝術家Alex Schweder＆Ward Shelley、邱承宏、有用主張、禹禹藝術工作室，以變遷為題創作，訴說人與環境的連結，棲移、傳遞、群聚，共同交匯城市變動的樣貌；藝術家劉致宏、丁建中、游文富、李承亮、共感地景，以轉換為題，呈現延續土地與產業、透過媒材不斷交織轉動的協作之徑；藝術家Cyril Lancelin、創坊設計、黃景楨、林建志與江忠倫則以信仰為題，藉由符號轉換，喚起你我想像的動能，打造新生於土地之上的全民遊境。

除此之外，更聚集28支表演團隊，於每個週末為民眾帶來92場精彩演出，以音樂、身體與動態，帶領觀眾一起成為節慶的新生能量，其中，邀請新北市在地與多元族群背景的藝術團隊青虫aoi、五樓創意有限公司、汝妮DUNGI SAPOR、Paliulius（8664）等，帶來沉浸的音樂演出，看見新北多元的力量; Slackline Formosa 臺灣專業走繩團隊、新北街舞潮、臺灣街頭藝術文化發展協會-街頭作品實驗室、創造焦點、Fun Action等團隊，以極限運動、街舞、跑酷及馬戲，聚眾號召，集結節慶氛圍；無獨有偶工作室劇團、演洋娛業、小事製作等，率領觀眾藉由參與表演，感受新生地的蓬勃能量。

而喜歡週末市集的你更千萬別錯過《新北城市藝術節》的特別企劃「新北風市集」，三週週末一共邀請數百家特色餐食、文創品牌前來共襄盛舉，以及在陶瓷藝術園區舉辦的「陶瓷市集」，為大家帶來最具新北市風情的週末逛市集體驗。數個主題導覽、工作坊活動、遊程、展覽亦匯聚於此，集結眾人的能量，容舊創新，共同參與這場持續進行中的新生慶典。

這個七月的週末午後，就讓我們齊聚《新北城市藝術節》，與視覺、表演藝術互動，看見以舊容新、以新融舊，共識而生的新生地，穿梭在市集與活動間，沉浸於藝術氣息中，為生活注入滿滿藝術能量，讓忙碌的生活充飽電再出發！

活動資訊：

日期：2023年6月30日起至2023年7月16日止

地點：新北市美術館園區（新北市鶯歌區館前路 300 號）、陶博館陶瓷藝術園區（新北市鶯歌區文化路200號）

更多資訊請上「新北城市藝術節」官網查詢。

由藝術家Cyril Lancelin 帶來的地景藝術作品〈PARALLEL CHAIN〉，以信仰為題，藉由符號轉換，喚起你我想像的動能，打造新生於土地之上的全民遊境。（圖／新北市文化局美術館籌備處）