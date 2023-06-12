夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美中緊張未解，為了避免遭地緣政治衝突波及，傳微軟（Microsoft）正將頂尖的人工智慧（AI）研究人員從中國移轉至加拿大，中國恐喪失重要的科技人才培訓場。

金融時報報導，位在北京的「微軟亞洲研究院」（Microsoft Research Asia，MSRA），正為麾下的AI專家申請加國簽證，計劃遷往微軟在溫哥華新設的機構，約影響20至40人。

消息人士透露，此屬「溫哥華計畫」（Vancouver Plan）的一環，旨在避開美國與中國的摩擦。此外，中國企業亟欲追上美國OpenAI推出的強大聊天機器人ChatGPT，微軟此舉也是為了避免尖端人才遭中國本土企業大力挖角。

MSRA研究人員透露，最近的確接到中國網路業者的挖角探詢，但已拒絕，準備前往加拿大。其中一人表示，微軟雖深植中國市場，將最好的人才置於此地卻不乏風險，不僅被其他企業覬覦，也可能遭到當局騷擾。另一人稱，若能在美中以外的第三國工作，或許能重拾過去「只談科技」的單純時光。

MSRA是罕有的美中高科技合作研究機構，但研究員表示，兩國在各自的科技野心下，變得益發偏執，這使得他們愈來愈難與西方同事共事，同時又得面臨來自中國官員的監控。

針對此傳聞，微軟四兩撥千金，稱並無所謂的溫哥華計畫，數字也有出入。但該公司證實了正在溫哥華打造新的實驗室，會將全球各地的MSR人員調派至新單位，當然也包括了中國。

微軟亞洲研究院是由台灣電腦專家李開復於1998年設立，是微軟在亞太地區的研究機構，也成了中國訓練科技尖兵、形塑AI生態系的重點場域。待過的專家人才濟濟，如阿里巴巴（Alibaba）技術委員會主席王堅、商湯科技（SenseTime）執行長徐立、曠視科技（Megvii）創辦人印奇。

不敵激烈競爭與嚴苛法規，許多西方科技大廠已因環境所迫紛紛出走中國，如谷歌（Google）、eBay、臉書（Facebook）及Uber，但微軟仍屹立不搖，在中國耕耘已30載。目前在中國約有9,000名員工，其中8成為軟體工程師，或研發領域人員。

不少微軟工程師雖在中國工作，卻負責研發全球性的商品，隨著美中關係惡化，這點成了公司發展的一大問題。一名熟知內情的人士透露，未來這些高端工程師，也可能被移出中國。