台灣11日晚間發生規模5.2顯著有感地震　日本北海道稍早傳6.2強震

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)根據中央氣象局資訊, 台灣今天晚間8點25分左右, 發生全台顯著有感地震, 震央在花蓮縣政府東北東方 92.9 公里 (位於臺灣東部海域)。

而根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）的稍早資料指出，日本北海道今天晚間發生規模6.2強震。

這起強震於日本當地晚間6時55分(台灣17時55分) 發生在北海道地區，但日本氣象廳沒有發布海嘯警報。

台灣11晚間5.2地震的詳細資訊如下:

【 第040號顯著有感地震 地震報告 】

發震時間：112年06月11日20時25分39秒

震央位置：北緯24.21° 東經122.5°

震源深度：44.4公里

芮氏規模：5.2

相對位置：花蓮縣政府東北東方 92.9 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度2級

2級：武塔、南澳、宜蘭市

1級：澳花、蘇澳、冬山、頭城、內城、牛鬥、大同、南山

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：太魯閣、花蓮市、西寶、銅門、水璉、磯崎、鹽寮

1級：和平、秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：東河

1級：長濱、成功、海端、綠島、池上、利稻、蘭嶼

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：古坑、斗六市

1級：草嶺、西螺、土庫、麥寮

● 新北市地區最大震度2級

2級：五分山

1級：汐止、新北市、萬里、烏來、新店

● 南投縣地區最大震度1級

1級：合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉、竹山、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度1級

1級：梨山、德基、烏石坑、霧峰

● 臺北市地區最大震度1級

1級：臺北市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、竹東

● 桃園市地區最大震度1級

1級：桃園市、中壢

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、番路、民雄

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：員林、彰化市、鹿港、二林、大城