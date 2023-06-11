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台灣11日晚間發生規模5.2顯著有感地震　日本北海道稍早傳6.2強震

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/11 20:38
台灣11日晚間發生規模5.2顯著有感地震　日本北海道稍早傳6.2強震

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)根據中央氣象局資訊, 台灣今天晚間8點25分左右, 發生全台顯著有感地震, 震央在花蓮縣政府東北東方 92.9 公里 (位於臺灣東部海域)。

而根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）的稍早資料指出，日本北海道今天晚間發生規模6.2強震。

這起強震於日本當地晚間6時55分(台灣17時55分) 發生在北海道地區，但日本氣象廳沒有發布海嘯警報。

台灣11晚間5.2地震的詳細資訊如下:

【 第040號顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年06月11日20時25分39秒
震央位置：北緯24.21°　東經122.5°
震源深度：44.4公里
芮氏規模：5.2
相對位置：花蓮縣政府東北東方 92.9 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度2級
　2級：武塔、南澳、宜蘭市
　1級：澳花、蘇澳、冬山、頭城、內城、牛鬥、大同、南山
● 花蓮縣地區最大震度2級
　2級：太魯閣、花蓮市、西寶、銅門、水璉、磯崎、鹽寮
　1級：和平、秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 臺東縣地區最大震度2級
　2級：東河
　1級：長濱、成功、海端、綠島、池上、利稻、蘭嶼
● 雲林縣地區最大震度2級
　2級：古坑、斗六市
　1級：草嶺、西螺、土庫、麥寮
● 新北市地區最大震度2級
　2級：五分山
　1級：汐止、新北市、萬里、烏來、新店
● 南投縣地區最大震度1級
　1級：合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉、竹山、名間、南投市
● 臺中市地區最大震度1級
　1級：梨山、德基、烏石坑、霧峰
● 臺北市地區最大震度1級
　1級：臺北市
● 新竹縣地區最大震度1級
　1級：關西、竹東
● 桃園市地區最大震度1級
　1級：桃園市、中壢
● 嘉義縣地區最大震度1級
　1級：阿里山、番路、民雄
● 彰化縣地區最大震度1級
　1級：員林、彰化市、鹿港、二林、大城
地震
台灣
日本
北海道

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