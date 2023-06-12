〈財經主筆室〉台積電要真正成為國際大廠　管理階層說「有待學習」是實情

台積電（2330）董事長劉德音在股東會中難得說重話，強調不願值班就不要來這個產業。此話一出立即引起熱烈討論，網友炸鍋了！但劉德音也表示，員工管理能力還不夠，這是我們管理階層要去面對的。顯然，台積電想要邁向全球化，並真正成為國際知名大廠，管理階層要學習的事還很多。
台積電上周(6日)召開股東會，此次股東會中釋出較具爭議的焦點有二，一是董事長劉德音說重話：不願值班就不要來這個產業。二是今年起每年配息最低12 元起跳。
首先，員工長期以來對工時及必須值班做法就很有意見，尤其，在美國廠正式設立後問題再度被放大檢視。董事長劉德音在股東會上說重話，不願意值班就不要來這個產業。顯然，就是要讓員工知道，這個議題沒得商量？
最近幾年台積電展開外布局，結果出現日本廠很順利、美國廠卻卡卡的結果。其實，說穿了就是亞洲地區員工普遍都是「勞奴」，就連日、韓兩國都一樣，但跨出亞洲後就面臨極大挑戰，台積電繼美、日兩國後還有意前往歐洲設廠，管理階層如何化解勞工議題，挑戰很大。
其次，台積電向來不評論員工分紅、薪資相關議題，但日前台積電首季業績獎金入帳，有員工在網路上崩潰爆料「獎金入帳打了68折」。未料，獎金才拿到手沒幾天，股東會上公司卻宣布提高股息的配發，這豈不是「 肥了資方卻瘦了勞方」的作法嗎？勞資雙方無法公平分享勞動成果，員工的確有意見。
很多人都會認為，既然科技業員工對工作上抱怨很多，科技業為何不也來一場罷工呢？結果答案竟是：罷工要先有工會啦！科技業停線根本威脅不了誰、科技業罷工民眾會痛會癢？有人會在意嗎？政府會關注嗎？科技業是在跟全世界競爭，罷工只是讓台灣多倒一間公司而已。
的確，過去的科技業如果出現罷工，可能沒有太多人會在意，甚至政府也不會關注。但隨台灣科技業這些年的崛起，如今在世界供應鏈的重要性及影響力，與過去已不能同日而語了！試想一下，如今只要台灣發生停電事件，外界關切的都是有多少科技業受到波及？對世界供應鏈的影響如何？
再者，美國商務部長雷蒙多過去在談到半導體短缺問題，她特別提到，美國目前最大的問題，就是在晶片供應上太過依賴台灣。 她表示，只要臺灣鬧乾旱或有颱風侵襲，她就會焦慮到睡不著覺。
所以，科技業如果發動罷工會沒有用嗎？以台灣科技業目前在全球供應鏈重要性來看，台積電若是發生罷工，全球很多產業生產都會受到影響，甚至世界進步的腳步都會發生停滯現象？只是，要罷工得先有工會才行，畢竟，台積電並沒有工會呀！
說到台積電為何沒有工會呢？這得先從前董事長張忠謀在2016年的驚人發言說起，當時台灣發生很多勞資糾紛，媒體問到張忠謀看法時，他的回答：勞資糾紛是我最不願意看到的事情。美國的科技公司是沒有工會的，Google、亞馬遜、臉書、微軟，都沒有工會，英特爾跟德儀也沒有工會，他們為什麼成功？沒有工會是一個大原因。
張忠謀的「沒有工會論」當時引發很多爭議及討論，台積電至今也始終沒有工會。不過，這個態勢未來有可能會出現改變嗎？2021年元月，Google母公司「字母」的員工成立「字母工會」，是少數在大型科技公司中成立，並正式運作的工會，目前影響力為何？雖然至今還看不出來，但已在美國科技業立下重要的里程碑。
張忠謀2016年「語出驚人」說美國科技業的成功，就是因為沒有工會。當時張忠謀事後也曾修正講法，認為台灣情形還是有點不一樣，應該說「好的企業，可以要求不要有工會」。所以，期待在不是張忠謀的時代裡，台積電依然能夠成為真正「好的企業」。