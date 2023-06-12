〈財經主筆室〉台積電要真正成為國際大廠　管理階層說「有待學習」是實情

台積電（2330）董事長劉德音在股東會中難得說重話， 強調不願值班就不要來這個產業。此話一出立即引起熱烈討論， 網友炸鍋了！但劉德音也表示，員工管理能力還不夠， 這是我們管理階層要去面對的。顯然，台積電想要邁向全球化， 並真正成為國際知名大廠，管理階層要學習的事還很多。

台積電上周(6日)召開股東會， 此次股東會中釋出較具爭議的焦點有二，一是董事長劉德音說重話： 不願值班就不要來這個產業。二是今年起每年配息最低12 元起跳 。

首先，員工長期以來對工時及必須值班做法就很有意見，尤其， 在美國廠正式設立後問題再度被放大檢視。 董事長劉德音在股東會上說重話，不願意值班就不要來這個產業。 顯然，就是要讓員工知道，這個議題沒得商量？

最近幾年台積電展開外布局，結果出現日本廠很順利、 美國廠卻卡卡的結果。其實，說穿了就是亞洲地區員工普遍都是「 勞奴」，就連日、韓兩國都一樣，但跨出亞洲後就面臨極大挑戰， 台積電繼美、日兩國後還有意前往歐洲設廠， 管理階層如何化解勞工議題，挑戰很大。

其次，台積電向來不評論員工分紅、薪資相關議題， 但日前台積電首季業績獎金入帳，有員工在網路上崩潰爆料「 獎金入帳打了68折」。未料，獎金才拿到手沒幾天， 股東會上公司卻宣布提高股息的配發，這豈不是「 肥了資方卻瘦了 勞方」的作法嗎？勞資雙方無法公平分享勞動成果， 員工的確有意見。

很多人都會認為，既然科技業員工對工作上抱怨很多， 科技業為何不也來一場罷工呢？結果答案竟是：罷工要先有工會啦！ 科技業停線根本威脅不了誰、科技業罷工民眾會痛會癢？ 有人會在意嗎？政府會關注嗎？科技業是在跟全世界競爭， 罷工只是讓台灣多倒一間公司而已。

的確，過去的科技業如果出現罷工，可能沒有太多人會在意， 甚至政府也不會關注。但隨台灣科技業這些年的崛起， 如今在世界供應鏈的重要性及影響力，與過去已不能同日而語了！ 試想一下，如今只要台灣發生停電事件， 外界關切的都是有多少科技業受到波及？對世界供應鏈的影響如何？

再者，美國商務部長雷蒙多過去在談到半導體短缺問題， 她特別提到，美國目前最大的問題， 就是在晶片供應上太過依賴台灣。 她表示， 只要臺灣鬧乾旱或有颱風侵襲，她就會焦慮到睡不著覺。

所以，科技業如果發動罷工會沒有用嗎？ 以台灣科技業目前在全球供應鏈重要性來看，台積電若是發生罷工， 全球很多產業生產都會受到影響， 甚至世界進步的腳步都會發生停滯現象？只是， 要罷工得先有工會才行，畢竟，台積電並沒有工會呀！

說到台積電為何沒有工會呢？這得先從前董事長張忠謀在2016年 的驚人發言說起，當時台灣發生很多勞資糾紛，媒體問到張忠謀看法時， 他的回答：勞資糾紛是我最不願意看到的事情。 美國的科技公司是沒有工會的，Google、亞馬遜、臉書、 微軟，都沒有工會，英特爾跟德儀也沒有工會，他們為什麼成功？ 沒有工會是一個大原因。

張忠謀的「沒有工會論」當時引發很多爭議及討論， 台積電至今也始終沒有工會。不過， 這個態勢未來有可能會出現改變嗎？2021年元月，Google 母公司「字母」的員工成立「字母工會」， 是少數在大型科技公司中成立，並正式運作的工會， 目前影響力為何？雖然至今還看不出來， 但已在美國科技業立下重要的里程碑。

張忠謀2016年「語出驚人」說美國科技業的成功， 就是因為沒有工會。當時張忠謀事後也曾修正講法， 認為台灣情形還是有點不一樣，應該說「好的企業， 可以要求不要有工會」。所以，期待在不是張忠謀的時代裡， 台積電依然能夠成為真正「好的企業」。