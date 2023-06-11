〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？

資本額高達1386億2990萬餘元，一向被資本巿場視為大牛股的鴻海（2317），最近突然大牛翻身，成為市場矚目的標的之一，而且股價也翻紅，讓投資人眼睛為之一亮，究竟有什麼大利多，讓鴻海如此吸引投資人注意？

鴻海自從由劉揚偉接班擔任董事長之後，全力邁向電動車巿場發展，並且開創半導體晶圓廠商機，自此話題不斷，近幾年各類型電動車頻頻出現市場，引起不少關注及討論，鴻海的績效表現也算不錯，2022年每股獲利10.21元，股息為每股5.3元，創5年新高，沒有讓投資人失望。

鴻海最近傳出拿下特斯拉車用電子控制單元（ECU）訂單，計劃擴大出貨車用電模組產品，將在旗下墨西哥廠生產，應該是推動鴻海股價上揚的第一個大利多。這項計劃原來主要是供應特斯拉車用電池構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件，現在又增加ECU，以及車用電子模組產品，引起投資人關注，期待鴻海在車用市場布局未來可期。

去年鴻海集團車用零組件營收規模約2百億元，預估今（2023)年營收成長規模將增至5百億，甚至可能到達1千億元，前景可期。鴻海在北美已有多家合作夥伴，共同衝刺電動車市場，包括Fisker規劃的下一代產品計劃PEAR，都在積極計劃中，過程雖有波折，卻也顯示鴻海進軍電動車旺盛的企圖心。

不止如此，鴻海與裕隆共同合作推動電動車，成立的鴻華先進，最近向台灣證券交易所送件，申請台灣創新板上市，成為鴻家軍首次申請登上創新板。鴻華先進的輔導券商是福邦證券，將力拼今年能夠掛牌創新板，應該很有機會成為資本市場吸引投資人矚目的焦點。

依據證交所規定，如果申請掛牌創新板滿一年，未來可以再申請轉上市，預料鴻華先進邁向資本巿場之路，應該會走向上市掛牌，應不令人意外。

鴻華先進成立於2020年，資本額155億餘萬元，是今年上市櫃市場新兵中，資本額最大的企業，延續鴻海與裕隆集團過去數十年來，在資通訊及汽車產業的經驗，從事電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務，主要產品涵蓋電動車的平台、成車及零組件等。

鴻華先進已發表Model B、Model C、Model E、Model T等原型車設計，其中首款產品電動巴士Model T量產車，已於國內市場銷售，首款乘用車Model C量產版車，已設計完成，正展開實車測試驗證，預計今年第四季量產交付，國外巿場朝主流電動巴士、乘用車布局，市場潛力值得關注。

在技術層面上，鴻華先進已具有純電模組化平台、融合EEA架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢，商務模式方面，鴻華先進在具備電動車整車設計研發能力的廠商中，是少數以「開放模式」、「共用開發」為立足點，提供客戶「模組化共用」、「彈性化客製」服務模式，提供汽車商低成本，高性能的優質商品。

今年全球經濟不景氣，企業界承擔沈重的業務及財務壓力，劉揚偉今年在股東會中坦言，下半年度能見度仍然不高，維持保守的看法，不過，AI伺服器機將優於預期，預估下半年度將會有三位數百分比、倍數成長。但是過去幾年配合客戶需求擴大全球佈局，優勢會逐漸顯現，整體而言，今年鴻海的挑戰嚴峻，不容小覷。

鴻海在2021年EMS的市佔率為42.9%，2022年提升到45.6%，在手機、電腦、伺服器的市佔率都是全球第一，其中伺服器去年營收達到1.1兆元，市佔率達到4成以上。預料電動車投產之後，將為鴻海擴大商機，但是在過去陌生的新巿場中，打出江山，速度應該也沒有那麼快，但是鴻海至少已為數以萬計的股東，勾勒出未來發展的藍圖。

近期鴻海另一個開創新機的動作，是與國巨共同宣布在半導體策略合作上，一起佈局，雙方合資的國創半導體，將旗下的IC、SiC元件/模組產品事業，以2.04億元，讓售給鴻海集團新設立的IC設計子公司，兩個集團同時將調整國創半導體股權結構，其中國巨集團持有55%股權，鴻海持有45%，並由陳泰銘擔任董事長。

鴻海集團馬不停蹄地東征西討，力圖突破現有企業版圖，企圖心強烈，尤其是開展電動車巿場，常常有驚人之作問世，未來究竟能為台灣經濟發展擦出什麼新火花，不只股東期待，國人都在拭目以待，期待鴻海能為台灣未來經濟發展，貢獻更大的力量。

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