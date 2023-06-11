【展現力與美】台灣全國健美健身錦標賽　澎湖菊島登場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全國健美健身錦標賽今天(11日) 首度在澎湖舉辦，來自全國各縣市80多名男女健身好手，在台上各個展現出力與美最好的一面，滿場澎湖民眾也首次看到這麼亮眼的美力賽事。

112年澎湖縣菊島盃健美健身錦標賽，今天在文澳國小體育館舉行，這是澎湖縣首度舉辨這項全國的賽事，賽事依最新IFBB國際健美健身總會比賽規則進行。包括澎湖縣體育會理事長張偉男與澎湖健美健身委員會副主委郭文耀等人都到場為台澎兩地選手加油。

全國健美健身錦標賽分個人組與團體組進行，依序由男子健美組60至90公斤級、形體組166公分至178公分以上和古典形組和女子比基尼158至172公分等組進行。共有來自台灣本島與澎湖的健身好手同場競技。

這次全國健美健身錦標賽，由於是首次在澎湖舉辦，在地有23位選手參賽，根據中央社，包括曾在國內賽事中奪得多次錦標的林振豪、陳明宏與黃建博等，現場也湧進啦啦隊加油團，希望能把各組冠軍留下。

郭文耀在賽事前表示，全國健美健身錦標賽今年首度在澎湖舉辦，感謝縣府與議會支持，一位優秀的健身健美選手，一路走來倍極辛苦，各項生活作息與訓練都要非常嚴謹，真的是「台上1分鐘，台下10年功」，在賽場上將其力與美最好的一面展現出來。