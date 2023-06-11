媒體臥底揭露「癡漢」色情網站背後主謀　台灣中國日本女性成受害者

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國廣播公司（BBC）臥底方式揭發販賣日本電車「癡漢」性騷擾，或真實迷姦影片網站的背後主謀，透過性犯罪謀取暴利。

BBC中文網報導，他們在販賣「癡漢」猥褻短片的中文網上鎖定活躍帳號「齊叔」，追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲中國音樂人，他與樂團成員Lupus Fu（傅垚）一起創建色情網站，販賣用手機偷偷拍攝的的「癡漢」猥褻短片，地點包含地鐵和公車內，遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國。

BBC臥底記者「Ian」化身音樂經紀人聯繫Noctis，約他在東京一家高檔的天台酒吧見面，見面後話題慢慢轉向性，Ian說他的公司計劃在日本投資色情片網站，詢問他們有沒有接觸過這門生意，Noctis坦白「有稍微接觸一點點」，他的朋友「貓咪」創辦自己的色情網站，在上面販賣「地鐵」相關的「小眾內容」，Ian詢問「頂不住」網站時，Lupus和Noctis不約而同地笑了回答，「那是『貓咪』的網站！」

他們透露三個「癡漢」網站的幕後主謀是一個化名為「貓咪」、身在東京的中國人，「貓咪」性格古怪，多疑偏執。Noctis為網站上傳了超過5,000部影片，負責收款並拿30%的提成，再將剩下的收入轉給「貓咪」；Lupus負責在推特上宣傳性侵影片。

Ian假裝投資網站與貓咪見面，貓咪竟是27歲的材瘦削的年輕人，戴著半包邊的眼鏡，他透露，「營業額大概每天5,000到10,000（人民幣）（約新台幣21500至43000元）左右，」「貓咪」自豪用手機展示交易明細表示數額很穩定的。

貓咪透露「齊叔」不僅僅是一個人，是他管理的一個15人的團隊，其中10人在中國製作打著「齊叔」名號的影片。每個月，「貓咪」從他們那裏收到30到100條片子，其中包含真實的迷姦影片，這些影片隨即在三個「癡漢」網站上出售，「貓咪」承認他是這些網站的所有者。網站有超過萬名付費會員，其中大部分是中國男性。

當Ian詢問投資資金該轉賬問題，「貓咪」掏出的銀行卡上有他的真實姓名：湯卓然（Tang Zhuoran，音譯）。之後BBC團隊找到他在東京的住址，當面提出指控，他先遮臉閃躲之後攻擊攝影機和團隊，次日則被發現離開日本。

報導指出，「齊叔」的推特賬號依然活躍，還在公開推廣性侵影片。推特沒有回應只發一個大便的表情符號，這是自今年3月以來推特新聞郵箱對所有置評請求的自動回復。