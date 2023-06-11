會見AIT主席羅森柏格　柯文哲：誰當選總統台灣與美國關係皆不變

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨總統參選人柯文哲前天(9日) 與美國在台協會主席羅森柏格會面。柯文哲10日說，美方表達無論總統大選結果為何，台美關係皆保持良好，他也對羅森柏格表示，不管誰當選總統台美關係都不會改變。

柯文哲9日晚間與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在高雄典藏駁二餐廳ARTCO進行閉門餐會。

柯文哲10日參拜鳳山天公廟時接受媒體訪問表示，美方表達對台灣的關心，但會中討論事項涉及國安，美方希望別轉述細節，因此他不會為了博取聲量而轉述會面內容。

選舉部分，柯文哲說，美方一再表明不會干預台灣選舉，不管誰當選，希望台美關係都保持良好，他也表示「沒問題」，不管誰當選，台美關係都不會改變。

另外，柯文哲日前提到釣魚台主權時指出，「一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚就好」，遭前立委沈富雄批評是嚴重失分。

柯文哲說，他不覺得這會被扣分，因每個人政治理念不同，主權爭議應該以後再處理，先解決民眾實際狀況，這也是蘇澳漁民向他抱怨的問題。

中央社9日報導，柯文哲當天在高雄駁二特區餐廳與美國在台協會主席羅森柏格會面，並享用具有台灣特色風味料理；席間除討論「台美21世紀貿易倡議」對台灣的影響，柯文哲也分享訪日心得。

民眾黨主席柯文哲9日晚間與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在高雄典藏駁二餐廳ARTCO閉門餐會，柯文哲下午約5時20分步入餐廳，羅森柏格在約7分鐘後，與競選總幹事黃珊珊等人抵達餐廳，2人全程未公開發言。

民眾黨9日晚間發布新聞稿，分享柯文哲等人與羅森柏格會面內容。

民眾黨指出，柯文哲特地選在高雄典藏駁二藝術餐廳ARTCO招待羅森柏格及AIT來訪官員，除想讓遠道而來的美國友人，體驗高雄的特色景點與夜生活，也因餐廳主廚特別選用台灣特色風味料理，選用台灣食材入菜，讓餐點極具特色。

民眾黨指出，特色風味餐點包含具有夜市風格的前菜綠番茄沙拉，甜點則是芒果青乳酪，飲料則是南投魚池鄉的日月紅茶。

民眾黨指出，餐會時間超過2個小時，雙方互動熱絡，除討論「台美21世紀貿易倡議」對台灣的影響，柯文哲也分享訪日心得。

民眾黨表示，為善盡地主之誼，9日下午民眾黨秘書長周台竹及競選總幹事黃珊珊則陪同羅森柏格搭船遊愛河，飽覽高雄市區風光與夏日風情。

據了解民眾黨主席柯文哲9日晚間和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格在高雄閉門餐會，2人下午5時許先後步入餐廳，直到下午7時許才離開，餐敘逾2小時，比原定時間晚20多分鐘結束。

由於這場餐會屬於不公開行程，柯文哲到餐廳時，見到現場大批等候媒體，就在幕僚示意下，轉頭向媒體揮手，隨即步入餐廳。羅森柏格一行人則在抵達後立即步入餐廳，未與媒體互動。

餐會時間原定為下午5時20分到7時20分，但2人直到7時45分左右才一起步出餐廳，比原定結束時間還晚了20多分鐘。

現場媒體在餐廳外守候2個多小時，向民眾黨表達希望2人離開前能握手讓媒體拍攝，果然2人步出餐廳後，先笑容滿面地站在門口握手讓媒體拍攝，約10多秒鐘後，隨即各自搭車離去。

羅森柏格5日訪台，並先後與國民黨、民進黨及民眾黨總統參選人會面，7日先與新北市長侯友宜見面，8日在副總統賴清德陪同下參訪台南奇美博物館、祀典武廟及祀典大天后宮，9日傍晚在高雄駁二的餐廳與柯文哲會面。

此外柯文哲9日還到屏東大仁科技大學演講，被學生問到如何抵擋中國的侵略，並要以何種條件取得美國的信任，柯文哲回答，誠實才是好的政策。

柯文哲今天下午到屏東大仁科技大學演講，以「文思遠見、青年哲學」為題，講述自己面對成敗的自處之道，也鼓勵學生面對挫折，並且要如哥倫布發現新大陸般，勇於航向不可知的世界。

結束約1個小時的演講後，柯文哲也開放現場學生提問，有大一學生提問「參選總統須得到美國的支持，在強大的國防與外交下，如何抵擋中國的侵略，要以何種條件取得美國的信任？」

柯文哲表示，講了1個謊話，要用更多的謊話去掩蓋，最後就被謊話淹沒，「誠實才是好的政策。」

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