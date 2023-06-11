台灣教育部: 中小學112學年下學期改2/16開學　寒假有27天

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部今天(11日) 表示，為了讓親子作息同步，112學年第2學期開學日的課務將延至113年2月17日（補班日）實施，學生自2月16日開始上課。

行政院人事行政總處日前公布民國113年政府行政機關辦公日曆表，2月8日至14日為農曆春節放假，2月17日（週六）彈性補班。

教育部今天發布文字說明指出，國民及學前教育署近日召開「研商112學年度高級中等以下學校開學日會議」，與各地方政府、校長團體、家長團體、教師團體討論後，與109年所定的「小年夜調整放假之常態性因應機制」方向一致，取得親子同步的調整共識。

教育部提到，112學年第2學期開學日原訂113年2月12日，配合農曆除夕及春節假期，113年2月12日至14日調整為放假日，因此第2學期開學日為113年2月15日。

基於假期連續性、便於家長照顧學生的考量，中央社引述教育部表示，將113年2月15日（週四）開學日的課務調整至2月17日（週六）補班日實施，因此112學年第2學期開始上課日為113年2月16日（週五）。加上農曆春節，中小學生明年寒假總共可放27天。

中小學校長協會理事長張信務表示，教育部將原訂113年2月15日開學延到2月17日實施，2月17日當天是家長補班日，孩子也要上課，對課程未產生影響，且讓親子作息一致，與會者多支持；他建議教育部往後可參考行政機關的補班日，彈性調整補課日，就不會造成家長困擾。

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