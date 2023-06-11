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【睽違3年】東台灣花蓮鳳林舉辦疫後首場「找到田國際泥巴運動會」

昨天(10日) 在水車寮的水田裡舉辦運動會，項目有泥巴拔河、南瓜橄欖球與泥漿大戰等，選手們在泥漿裡奮戰，讓觀賽民眾也被逗得捧腹大笑。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/11 14:44
睽違近3年的「找到田國際泥巴運動會」今年首度移師花蓮縣鳳林鎮林榮里，10日在水車寮的水田裡舉行，項目有泥巴拔河、南瓜橄欖球與泥漿大戰等，選...

睽違近3年的「找到田國際泥巴運動會」今年首度移師花蓮縣鳳林鎮林榮里，10日在水車寮的水田裡舉行，項目有泥巴拔河、南瓜橄欖球與泥漿大戰等，選...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）睽違近3年的「找到田國際泥巴運動會」今年回來了! 數百民眾齊聚花蓮鳳林鎮水車寮的田地，大家開心玩泥巴；主辦單位指這活動並非僅是一場運動會，而是對土地的尊敬和熱愛。

當年活動發起人、花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲表示，「找到田國際泥巴運動會」是鳳林鎮一年一度的盛事，源起於社區媽媽的一句話：「不讓孩子的雙腳踩進泥土裡，將來他不會懂得什麼是故鄉。」

【睽違3年】東台灣花蓮鳳林舉辦疫後首場「找到田國際泥巴運動會」

睽違近3年的「找到田國際泥巴運動會」今年回來了，數百民眾齊聚花蓮縣鳳林鎮水車寮的田地，開心玩泥巴。中央社

為了讓在地的孩子對故鄉有認同感，10年前由北林三村社區發展協會結合兩岸清華大學、香港中文大學、澳門大學等校師生共同舉辦，由於賽事內容生動有趣，連年都吸引上千民眾參賽與圍觀。

過去3年由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，今年終於復出辦理。中央社報導，北林三村社區發展協會除了與行政院東部聯合服務中心、鳳林DOC計畫、鳳林地方創生青年工作站-鳳林挺手計畫以及中央大學共同舉辦之外，更首度與花蓮東華大學合作，使得活動更充滿在地色彩。

往年都在北林里舉辦，今年首度移師林榮里，昨天(10日) 在水車寮的水田裡舉辦運動會，項目有泥巴拔河、南瓜橄欖球與泥漿大戰等，選手們在泥漿裡奮力出賽，讓一旁觀賽的民眾也被逗得捧腹大笑。

李美玲指出，現場有一組親子團體來自新北市土城，帶隊的媽媽告訴大會說，他們關注這項活動好多年，先前要報名時卻因為疫情而中止，這次一看到開放報名時就立刻填寫表單，特別是知道「找到田」想要傳遞的意義時，更覺得從這一趟是值得的。

運動會以「人與土地連結」為主旨，結合土地、人口流失、新住民融入、在地發展、永續經營等議題，舉辦初衷並非僅是一場運動會，而是對土地的尊敬和熱愛，尋找更深生命連結的企圖心，代表著對故鄉的情感，並將這種情感融入活動中。

【第十屆找到田國際泥巴運動會參賽選手分析】

(資料來源: 官方臉書)

睽違三年、眾所矚目的找到田終於東山再起了，果然報名系統一上線就癱瘓，20隊的名額馬上爆滿，許多想走後門（羞）的選手都表示，報名找到田根本比花蓮的火車票還要難搶。

【睽違3年】東台灣花蓮鳳林舉辦疫後首場「找到田國際泥巴運動會」

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