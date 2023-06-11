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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新北某幼兒園疑餵藥案，新北市副市長劉和然今天(11日) 公布日前檢驗結果，8幼童都屬微量。他表示，已請求檢方儘速偵辦，因為包括全國家長都有疑慮，已涉及社會信任感的問題。

新北市政府今天上午再針對幼兒園疑餵藥案召開記者會，劉和然首先說明是5月15日才收到陳情即進行處理，檢驗結果涉個資，為了讓外界了解此案，市府向檢方請求後公布日前8名幼童血液檢測結果。

他表示，這8名小朋友血液中苯巴比妥每毫升微克（Hg/mL）含量，分別是1.0-1.5間，占總人數75%，其次是>1.5-2.0，占12.5%，>3.0-3.5，占12.5%。

衛生局副局長高淑真針對檢測結果表示，這藥物的來源，檢調仍積極偵查釐清；科長劉君豪表示，感冒藥及止痛鎮靜藥物都可能有苯巴比妥的成分，檢測結果都屬於微量。

劉和然表示，不管藥物來源是否有人餵食或其他原因造成，檢方會深入了解包括小朋友及家人就醫紀錄進行深入了解。

他強調，外界對此案有動機、邏輯及醫療專業等許多討論，希望檢方能加速偵辦，以讓家長安心，因為全國也有家長對此有所擔心，這已涉及社會信任感的問題，希望檢方能加速偵辦以解決家長疑慮。

針對新北某幼兒園疑餵藥案，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天也表示，每天掌握案件最新進度，也不斷與家長溝通，市府從5月15日起積極配合檢方，籲檢方加速釐清藥物來源。

侯友宜今天走訪雲林縣，出席國民黨雲林縣黨部懇託會，會後針對新北幼兒園疑餵藥案、雲林請益之旅等接受媒體聯訪。

對於副總統賴清德昨天(10日) 提到，家長4月就反映，新北市政府卻5月中旬才有動作，後續應組醫療小組追蹤。侯友宜回應表示，賴清德搞不清楚狀況，當幼兒園家屬報案後，新北市政府就報請檢察官偵辦，現階段檢方要加快釐清，到底藥物從何而來，是學校還是家長的，市政府會持續給予行政協助。

侯友宜說，自己每天會掌握幼兒園案的最新狀況，也不斷與家長溝通，目前家長最在意的包括幼兒安置的問題，還有未驗出毒物反應的人也擔心是否要就醫，也有人提議檢驗毛髮。

侯友宜說，曾向檢察官多次反映，請檢方下令，讓毛髮採檢要具有公信力，明確告知要到哪家醫院檢驗，化解家長的疑慮。他也表示，新北市協助安置幼兒，市府將以聯合獨立窗口一對一解決問題，也會成立工作室接受家長諮詢。

新北市11日公布私幼8童檢驗結果•苯巴比妥呈微量 侯友宜籲檢方速釐清藥物來源

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侯友宜今天雲林請益之旅除了縣黨部的懇託會外，還會到西螺鎮與青農座談。

侯友宜表示，雲林縣為農業大縣，農業產值新台幣800億元，今天在雲林縣長張麗善陪同下，關心農業和青農，了解年輕人願意返鄉務農的原因，未來中央和地方能夠更加強合作，讓農民不但能富足，也能持續接棒，一同擘畫雲林未來發展。

外界關心侯友宜的雲林請益之旅，是否會與前雲林縣長張榮味、前高雄市長韓國瑜，他強調，今天雲林行以農業為主，全由張麗善安排。

面對民調落後，侯友宜表示，面對所有的挑戰，堅定自己的步伐往前走，最後一定會贏的，請大家放心。