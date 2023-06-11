太陽花學運發言人控駐台灣外交官性侵　不忍了提告遭嗆誹謗索取金錢

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)前太陽花學運發言人L女昨（10）日晚間指控遭到波蘭駐台辦事處前副處長李波（Bartosz Ryś）性侵，男方反咬女方為錢提出指控。

L女於臉書指出，去年9月她剛回台灣2週後在李波家中遭到性侵兩次，「我一直說不要，住手，拜託，請你停止。我一直重複這些話，可能還有笑。這個人突然瘋掉了，變成一個我不認得的人。」

L女指出她透過手機跟朋友報平安說自己沒事，但這幾句「沒事」後來被當成證據，隔天凌晨她發現上衣不見，男方醒來後她卻主動道歉並伸手言和當朋友，這行為也讓警察、律師、檢察官等不解，「沒做錯事的人，為什麼先道歉？」

但L女表示道歉沒有被接受，男方笑了之後她下一秒被抓到床上，之後男方也像沒事一樣聯絡她，她則在同個聚會上私下要求他道歉，沒想到男方冷回，「因為那是半夜，有個喝醉的漂亮女生在我的床上，而我性慾高漲。就是這樣。」

事發後，L女被診斷為創傷後壓力症，她認清李波不會認錯，而她希望同樣的事情不要再發生因此選擇提告，「Bartosz Ryś先生剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情。」同任職於波蘭駐台辦事處的外交官李妻則兩番抱著小孩衝到她辦公室直指，「妳不可以上媒體，這會毀了我兒子的人生。他是無辜的，他不可以當罪犯的兒子。」

然而這起案件卻被駁回，L女揭露不起訴原因，書狀上寫，「⋯於本件案發時已年滿27歲，教育程度為研究所以上，曾於國內就讀知名大學社會系，且曾旅居德國4年，案發時係在職場工作中，依其學經歷及社會歷練，在遭遇不服己意，強令屈從之涉及性自主之事，甚且就可能涉及對自己性侵害之違法事件之發生，自應有一般健全通常人之認知及反應⋯」，「⋯既處於可以自由活動之環境下，未採取任何積極作為...其事後之反應，與一般遭到性侵害者之反應炯然有別⋯」

據悉，L女為台灣知名社運人士，1995年出生，就讀國立清華大學人文社會學院，柏林自由大學社會學碩士班。李波於2016年至2022年擔任波蘭駐台辦事處副處長，長期擔任代理處長。

李波於推特發表兩則回應，全文如下：

關於本人與XXX於個人臉書頁面張貼的案件，我想點出本件已經經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定認定指控不成立。

而我同時也想說明，X小姐在過程中向我要求250萬元台幣的和解條件以交換其撤回指控。在這樣的脈絡下，我不能排除本件是為了索取金錢而提出的指控也可能構成對我的誹謗。

最後我再次強調，我並沒有享有外交豁免權，在刑事程序中我跟一般台灣國民適用相同的程序。為了我家庭的和諧，我希望大家能暫時先別轉發這樣的言論。



(圖擷取自李波推特，台灣英文新聞後製)