長榮航空東京羽田機場擦撞事件 旅客周末分批返台灣

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）長榮航空今（10）日一架A330航機執行羽田-松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，但尾翼慘遭後方一架泰航航機碰撞受損，機上旅客只好被迫下機，長榮航表示，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班，分別於周六日返台。

長榮航稍早表示，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，一架泰航航機卻從後方滑行經過造成擦撞，造成後方左側水平尾翼受損。

一國外航空情報推文秀出兩架航機受損畫面，可看出泰航航班右翼尖小翼受損嚴重。

長榮航向Nownews表示，該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員共207人均安，由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。旅客下機後，也安排多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台。長榮航空同時也規劃調度替代航班將旅客接回，此計劃已在最短時間內提出申請，但仍在等待相關單位批准中。