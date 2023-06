長榮航空東京羽田機場擦撞事件 旅客周末分批返台灣

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)長榮航空今(10)日一架A330航機執行羽田-松山飛航任務,航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛,但尾翼慘遭後方一架泰航航機碰撞受損,機上旅客只好被迫下機,長榮航表示,陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班,分別於周六日返台。

長榮航稍早表示,航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時,一架泰航航機卻從後方滑行經過造成擦撞,造成後方左側水平尾翼受損。

一國外航空情報推文秀出兩架航機受損畫面,可看出泰航航班右翼尖小翼受損嚴重。

長榮航向Nownews表示,該班機共計有2名飛行員、11名空服員,以及193名旅客與1名嬰兒,機上人員共207人均安,由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修,因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。旅客下機後,也安排多種彈性措施,方便旅客盡速返台,陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台。長榮航空同時也規劃調度替代航班將旅客接回,此計劃已在最短時間內提出申請,但仍在等待相關單位批准中。

Thai Airways and EVA Air A330s collide on the ground at Tokyo Haneda Airport. The right winglet of the Thai Airways aircraft was damaged during the incident. No injuries reported. pic.twitter.com/TpcYcfCT5p