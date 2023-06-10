Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

長榮航空東京羽田機場擦撞事件 旅客周末分批返台灣

By 台灣英文新聞－編輯
2023/06/10 21:06
(圖片翻攝自Twitter user @aviationbrk推文畫面) 

(圖片翻攝自Twitter user @aviationbrk推文畫面) 

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）長榮航空今（10）日一架A330航機執行羽田-松山飛航任務，航班原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，但尾翼慘遭後方一架泰航航機碰撞受損，機上旅客只好被迫下機，長榮航表示，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班，分別於周六日返台。

長榮航稍早表示，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，一架泰航航機卻從後方滑行經過造成擦撞，造成後方左側水平尾翼受損。

一國外航空情報推文秀出兩架航機受損畫面，可看出泰航航班右翼尖小翼受損嚴重。

長榮航向Nownews表示，該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員共207人均安，由於該航機需留置於日本配合官方調查及獲得許可方能進行檢修，因此長榮航空於旅客下機後先行提供餐券、飲料、點心。旅客下機後，也安排多種彈性措施，方便旅客盡速返台，陸續已依旅客需求簽轉其他合適航班分別於今日或明日依序返台。長榮航空同時也規劃調度替代航班將旅客接回，此計劃已在最短時間內提出申請，但仍在等待相關單位批准中。

更新時間 : 2023-06-11 00:14 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
〈時評〉「邀郭台銘加入競選總部」 國民黨大老王金平給侯友宜的弦外之音
〈時評〉「邀郭台銘加入競選總部」 國民黨大老王金平給侯友宜的弦外之音
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事