哥倫比亞小飛機墜毀大人全罹難　4童亞馬遜雨林流浪逾月奇蹟生還

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）哥倫比亞上（5）月1日發生一起小飛機墜落亞馬遜雨林意外，當時機上的三位大人全數罹難，機上的另外四名13歲至未滿一歲的孩童則消失無蹤，軍方搜救隊伍經過數周的搜救，終於在近日尋獲四童，姐弟妹均安，但因明顯營養不良虛弱，已送往醫院接受檢查及照護。

這四名孩童來自一原住民社區同個家庭，他們和母親、長老、及機師一同搭上飛機，三位大人在墜機意外中當場喪命。他們的外祖母向媒體表示，感恩孫子全部平安生還，表示這可能要歸功較年長的13歲姐姐和9歲哥哥自小學習到的原住民野外求生技能，才能帶領二位幼小妹妹活下來。

路透報導，小飛機在5月1日清晨的飛行過程中發出求救訊號，指引擎出現問題，接著就失去聯繫。搜救隊伍最後在雨林中發現到飛機，機上三位成人明顯喪命，但分別為13歲、9歲、4歲、及當時還11個月大（現滿周歲）的姐弟妹則不見蹤影。搜救隊伍陸續幾周在雨林中發現到有屬於孩童的物品、吃剩的果皮等，推測他們仍生還。

四名孩童近日被平安尋獲的消息，哥倫比亞舉國歡呼，總統更在周五推文發布這項好消息。推文當中寫道四位孩童是在5月17日就被軍方尋獲，但令人納悶為何不及早公布，不過這則推文不久後被刪除，說四童尋獲日期尚待確定，不過可以肯定的是，他們都平安生還。

「這四名孩童被尋獲時走在一起，但身體明顯虛弱，他們後來被送往醫院進行健康評估，對於他們生還，我真的非常開心。」哥倫比亞總統推文寫道。