【新北幼兒園餵毒羅生門】醫師教如何觀察孩子遭亂餵藥、市府專案辦公室今啓動

( 台灣英文新聞／施家恩 綜合報導 ) 新北板橋某私立幼兒園爆出教師集體虐待學童並餵食不明「彩虹藥水」，28名幼童藥檢結果，有八童驗出體內含有被列為巴比妥、苯二氮平類藥物殘留（殘留濃度20ppm以下），引起外界譁然，但受調查教師指所謂「彩虹藥水」是家長委託學校餵食的感冒藥，但受害家長質疑說法，指診所不會開出含管制藥品成份的感冒藥予幼童。

根據法務部網站資訊，巴比妥酸鹽類 (Barbiturates) 屬中樞神經抑制劑，臨床上用於治療失眠、鎮靜、誘導麻醉及癲癇等。巴比妥酸鹽安眠鎮靜劑是早期開發用於治療焦慮、失眠之安眠鎮靜劑，因安全性較低，易產生生理依賴性，及出現嗜睡、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀，服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死，臨床上已較少使用，且被台灣列管為第三級毒品。

外傳有教師向檢警供稱，幼童服用的感冒藥水，都是事前經家長同意簽署的「幼童用藥單」，但受害家長向媒體反駁指園方說謊，「天底下有哪種幼童感冒藥含有管制藥品」？

至於彭姓園長的孩子也同樣就讀事發幼稚園，5月20日首次在土城某醫院檢驗的巴比妥數值為0，本月初二度檢驗則驗出巴比妥成分，數值落在20左右，不過醫師研判可能是環境背景造成的誤差。

根據靖娟文教基金會，事實上，保姆給幼童餵食安眠藥的案例並非新聞。如何觀察委託托育的保姆是否給幼童餵食安眠藥或鎮靜類藥物，臺灣兒科醫學會彭純芝秘書長表示，服用此藥物會讓孩子異常安靜、嗜睡、反應遲鈍、食慾不佳，家長可以作為判斷的依據。若使用的藥物過量，會抑制呼吸，嚴重者仍有導致心肺衰竭而有生命危險。此外，也有孩子可能會對此藥物產生過敏反應，出現皮膚疹的相關症狀，建議家長們注意到這些狀況時，應立即帶孩子送醫檢查。

新北教育局記者會否認吃案、責成專案辦公室

新北市府10日中午舉行「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」，指出新北教育局在6月8日和9日晚間，已進行一對一受害家庭專業輔導；另外，針對9日未參加到與新北市長侯友宜對談到的受害家長，11日晚間會市府再舉辦一場座談，由侯市長親自與受害家長對談。

新北市教育局長張明文說，跨局處的專案辦公室也會成立，提供更充份的健康醫療、就學安置、與法律諮詢的一對一服務；而「現場專案服務辦公室」會設在鄰近幼兒園的板橋莒光國小內，提供相關一對一現場服務，今日中午12點啓動，假日全天（早上十點至晚上九點) 及平日夜間（下午五點至晚上九點）服務不中斷。

新北市教育局長張明文也在10日記者會上澄清新北市府未吃案，指5月15日教育局及社會局一接獲陳情報案，就已立即啓動司法與行政調查，也清查市長信箱及1999，並未發現民眾指在四月有進行陳報事宜。