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Netflix打擊共享帳號大成功？用戶氣喊退訂　數據卻曝新增人數創新高

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/10 17:01
Netflix自5月底開始打擊共享帳號（圖／美聯社）

Netflix自5月底開始打擊共享帳號（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）在Netflix打擊共享帳號的消息一出後，許多用戶紛紛喊著退訂以示抗議，但在Netflix正式實施打擊後，數據顯示，效果卻反而如Netflix所願，暴增許多新用戶。

綜合外媒報導，Netflix自上個月24日開始實施禁止共享帳號，僅有同住者得以共享，非同住者則須加購額外成員。根據流媒體行業分析企業Antenna資料顯示，自Netflix5月24日正式全新政策後，美國每4天所新增的用戶數創下了4年半內的新高，特別是5月26日及27日的新增用戶數，皆分別達到了近10萬名。

數據指出，5月24日至27日的日均增加用戶數為7萬3千名，與60天前的日均增加用戶相比，上升了102%，換句話說，Netflix的新政策，讓日均新增用戶增加了2倍。Antenna公司表示，此波增加的新用戶數，甚至比2020年3、4月美國因新冠肺炎疫情實施封城時，所帶來的訂閱潮還多。

相對的，5月25日至5月28日的退訂人潮也增加了許多，只是新增人數依然高過於退訂人數，新增和退訂的用戶比例與前60天相比，增加了25.6%。

隨著此一消息傳開，美國Netflix股價於當天盤中到達了425.9美元，創下52周內的新高。以開始實施禁止共享的5月23日為準，當日收盤價為355.99美元，股價在12個交易日內大漲了20%。

Netflix曾於今年4月信誓旦旦地表示，根據先行在部分南美國家實施禁止共享帳號的結果顯示，雖短期內的用戶數會有所減少，但隨著時間拉長，用戶數會再次增加，「以長遠來看，將能獲得更大的收益」。
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