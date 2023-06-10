台灣前法務部長城仲模系列法治教育講座　怒批國民法官及司法亂象

(台灣英文新聞/政治組 台北採訪報導)台灣前法務部部長、前司法院副院長城仲模今（10）日於國父紀念館舉辦法治教育講座「走過生命卑微的歲月」，長達兩個小時的演說從人生哲學談到台灣國際局勢，觀眾聽得欲罷不能要求延長時間。

城仲模於1938年於台南出生，長期關心人權法治狀況，成立台灣法治暨政策研究基金會，為台灣法治環境深耕努力，他出生於日本統治台灣的大時代裡，幼時歷經戰爭殘酷，國民政府來台、戒嚴時期、白色恐怖、直到現在的民主開放，見證並參與台灣各種階段變化，更是轉型進步的重要推手之一。

演講分為五大章節，包含生命的意義、如何走過卑微的歲月、分享有意義的往事等，城仲模開頭大秀閩南語作為引言，中山講堂內約百人滿座氣氛熱絡，城仲模首先帶給觀眾心靈雞湯，他分享，生命的意義不能專注長短需看品質，更靠自我覺醒，不必去跟他人比較，更無需別人評價；生命的價值應在於分享健康、快樂、幸福並造福人群。

城仲模說，演講主題靈感取自兩位大文豪創作，林語堂《京華煙雲》及諾貝爾獎得主、哥倫比亞作家馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez）《百年孤寂》，前者描述清末民初人民的顛沛流離、家庭破碎、大逃難的衣食不濟以及人性自身的慕情愛戀；講者則被後者為弱小貧窮者請命，奮力反抗內部壓迫及外來的剝削的勇氣而感動。



城仲模法治教育講座「走過生命卑微的歲月」吸引大批民眾參加。(圖/台灣英文新聞)

城仲模表示，台灣1945年號稱光復但其實是淪陷，1971年台灣在聯合國也沒有席位，至於現在台灣的國際處境，雖然新冠肺炎疫情期間我們表現良好，但依舊被擋在國際組織之外幫不上忙，「全世界沒有人知道什麼是中華民國，我們都在自欺欺人，美國稱我們台灣，只有我們自己不稱自己為台灣。誠品書店創辦人吳清友曾說，如果在台灣長大，不知道如何疼惜或認同台灣，睡覺都無法安頓，我聽了真的很感動。」

城仲模強調，他堅決反對司法官僚氣息的「司法Logo」、「司法為民」花費公帑刊登廣告聲稱「司法親民愛民」等心路歷程，更感慨70餘年來台灣竟然連一冊用漢文寫的「司法權理論與司法制度」專冊都没有，但司法院長每當上任必稱要「司法改革」？

儘管談論嚴肅的政治議題，城仲模言談中透露對愛爾蘭文化的熱愛，現場更邀觀眾合唱愛爾蘭民歌《Danny Boy》，但因演講時間有限所以就不繼續高歌，他強調一切事物的有限性，不要浪費時間，更引用「現代管理學之父」 Peter Drucker的話「人要終身學習。」

此外，城仲模以許多偉人及成功人士的故事勉勵觀眾要勤勉成長才能成就大世界，更鼓勵年輕人鼓起勇氣勇敢追夢，他舉例，黃仁勳告訴他老婆將在30歲成立自己公司也真的做到，輝達研發的GPU讓黃現在身價上漲破兆美元，躋身世界首富排行榜，進而激發科技革命。

現場觀眾提問為什麼台灣的法官不受尊敬，人民對司法判決信心低落？城仲模直言，台灣沒有自己憲法，也沒有落實三權分立，現在司法院都聽命總統，更淪為國民法官還找來吳念真打廣告，國民法官審判對象為故意殺人的死刑犯才算，但那是所有案件的千分或百分之一，法官用廣告方式提升人民信用度是不可能，唯有公平正義的判決才能得民心。

接下來的系列講座為7月22日黃帝穎律師《台灣司法人權的進程》、8月26日謝金河《2023年全球與台灣的經濟趨勢與展望》、9月23日蕭富山《隨經濟起舞的智慧財產爭訟-從專利道營業秘密》、10月28日曹興誠《啟蒙（enlightenment）理念和台灣的前途》。