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有人潮沒錢潮　韓劇「愛的迫降」景點爆紅帶來髒亂　瑞士小鎮收取170元拍照費

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/10 15:17
瑞士小鎮「伊瑟爾特瓦爾德」（Iseltwald）（圖／pixabay_Tim Ulrich）

瑞士小鎮「伊瑟爾特瓦爾德」（Iseltwald）（圖／pixabay_Tim Ulrich）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「愛的迫降」紅遍全世界，劇中男主角在瑞士小鎮的一湖畔旁演奏鋼琴，夢幻橋段使該小鎮成了劇迷到瑞士旅遊的必去景點之一，但這些旅客卻為當地帶來了許多困擾，於是該小鎮決定向遊客收取「拍照費」。

玄彬所飾演的男主角李正赫在劇中彈琴的湖畔，正位於瑞士的「伊瑟爾特瓦爾德」（Iseltwald）小鎮，該小鎮是個僅有400名人口的小湖村，但在「愛的迫降」播出後，遊客們蜂擁而至，該劇雖為當地帶來了人潮，但不僅未帶來錢潮，還造成了許多髒亂及交通困擾。

根據法新社報導，在8月的旺季，每天約有多達12輛大型旅遊巴士抵達這個小村莊，而當地公車也總載滿著遊客，導致多當地人常常上不了車，為了消化每天約2000名的乘客，當地公車也增加了班次，但人潮所帶來的車潮也常常造成塞車，讓公車準時發車成了很大的挑戰。

另外，報導也指出，當地人認為這些遊客並不會帶來經濟效益，因為他們一般都會自己帶食物或飲料，拍完照就迅速離開，並不會到當地餐廳消費，只會留下許多垃圾。

當地旅遊局也證實，遊客的增加，只是讓他們花了更多的錢在處理垃圾上。

為此，伊瑟爾特瓦爾德小鎮的地方自治團體於上個月宣布，為控管數量，解決交通阻塞問題，往後只有預約的旅遊巴士得以出入。

此外，他們也在湖邊碼頭設置了剪票口，每人需支付5瑞士法郎（約$170台幣）的費用才得以進入碼頭。

一名當地飯店的職員表示，去年的旅客數量非常可怕，但自旅遊巴士採取預約制後，巴士的數量有明顯減少了。而對於碼頭收取入場費，她也表示支持，她認為，要維持碼頭，就應該要收取費用。
韓劇
愛的迫降
瑞士
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