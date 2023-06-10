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美國白宮：伊朗向俄羅斯提供數百架無人機打擊烏克蘭　助俄國打造製造工廠

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/10 10:45
圖為莫斯科以東數百英里處的一處工業區，美國白宮認為，俄羅斯正受到伊朗幫助，建造一座無人機製造工廠，用以攻擊烏克蘭（圖／美聯社）

圖為莫斯科以東數百英里處的一處工業區，美國白宮認為，俄羅斯正受到伊朗幫助，建造一座無人機製造工廠，用以攻擊烏克蘭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國白宮表示，俄羅斯似乎正在加強與伊朗間的國防合作，伊朗向俄羅斯提供了數百架無人機用於烏俄戰爭。

根據路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）在一份聲明中表示，俄羅斯近幾周持續使用伊朗製無人機打擊基輔，恐嚇烏克蘭人民，俄國和伊朗似乎正在加強兩國間的軍事合作。

柯比說，這些無人機是在伊朗製造，並從裏海運送至俄羅斯，他們擔心，無人機往後將直接從俄國境內生產。有消息指出，俄國正從伊朗接收製造無人機所需要的材料，製造工廠預計在明年初就可全面投入製造。

報導指出，美國先前曾制裁了一間提供俄羅斯無人機的伊朗國防企業高層，伊朗也曾承認向俄羅斯提供無人機，但聲稱，這些無人機是他們在俄國入侵烏克蘭前的二月時所提供，俄羅斯也否認其軍隊在烏克蘭戰爭中使用伊朗的無人機。一名白宮官員表示，自去年8月以來，伊朗已向俄羅斯提供了數百架無人機。

柯比表示，伊朗與俄羅斯之間的軍援是雙向的，伊朗也向俄羅斯要求了價值數十億美元的軍事裝備，包含了直升機與雷達等。

柯比說，兩國正進行前所未有的國防合作，包含了飛彈、電子設備及防空等方面。

柯比也表示，提供無人機違反了聯合國規定，將繼續追究責任。

英國、法國、德國、美國與烏克蘭表示，伊朗向俄羅斯供應無人機，違反了2015年聯合國安全理事會中，一項與伊朗核子協議有關的決議案。
美國
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無人機

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