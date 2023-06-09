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藍營促停職接受調查　台灣國家電影中心董座藍祖蔚：江湖告別，謝謝大家

國家電影及視聽文化中心9日透露：「確定今天是董事長最後一天在中心服務。」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 21:01
導演曹瑞原（右）在節目「影視聽名人堂」分享20多年前籌拍「孽子」的經驗。左為節目主持人藍祖蔚。（國家影視聽中心提供）中央社6月3日照片

導演曹瑞原（右）在節目「影視聽名人堂」分享20多年前籌拍「孽子」的經驗。左為節目主持人藍祖蔚。（國家影視聽中心提供）中央社6月3日照片

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚遭指控性騷擾慣犯，今天(9日) 還有國民黨立委、議員辦記者會要求文化部立即停職並調查，藍祖蔚則在臉書發文不想多做抗辯，也不想成為政治炮灰，江湖告別，謝謝大家。

知韓文化協會執行長朱立熙日前在臉書貼文，公開點名藍祖蔚為性騷擾慣犯，雖然藍祖蔚昨(8日) 透過律師事務所發聲明否認指控，表示從未因所謂性騷擾而離職。

藍營促停職接受調查　台灣國家電影中心董座藍祖蔚：江湖告別，謝謝大家(圖/藍祖蔚臉書)

不過國家電影及視聽文化中心透露：「確定今天是董事長最後一天在中心服務。」

中央社報導，國民黨立委王鴻薇、國民黨台北市議員李彥秀今天在立法院舉行記者會，質疑文化部事後以「嚴肅謹慎處理，並要求其所任職的先前報社單位展開調查」回應，根本查不出結果，認為藍祖蔚應停職接受調查。

針對指控，藍祖蔚今天在個人臉書發聲表示，他是來奉獻，不是來做官，他更不是高官，是電影苦力，

「過去3年來，我做了什麼事，看到的人都知道，能為我所愛的電影獻身，是這我輩子最大的榮幸。」

藍祖蔚指出，20年前已為當事人釐清的往事，他不想再多做抗辯，更不想成為政治砲灰，

「但我確知再留下來也不能為我的愛，多盡一絲心力了，千山獨行，江湖告別，謝謝大家收看，這也是我在臉書上的最後一篇文章。」
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更新時間 : 2023-06-09 21:19 GMT+08:00

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