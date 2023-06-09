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中國擴大箝制資訊分享 藍牙、AirDrop使用不再安全

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 18:03
北京民眾（圖／美聯社）

北京民眾（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）網路防火牆、審查還不夠，為了堵上資訊分享法規漏洞，中國推出新規，加強管制「近距離」分享活動，未來在中國使用藍牙（Bluetooth）與Airdrop等服務，恐怕都會被盯上，民眾僅剩的自由再遭剝奪。

中國國家互聯網信息辦公室7日公布新措施，徵求公眾意見。《近距離自組網資訊服務管理規定》規定，不得發布、轉發違法信息，若接收到「違法和不良信息」不得轉發，須向主管機關投訴、舉報。此外，規定也要求服務使用者提供真實姓名。

BBC指出，藍牙、AirDrop是中國僅存的少數安全資料分享途徑。近幾年來，反政府示威者會透過AirDrop組織動員。去年10月，當習近平準備「登基」，穩坐第三任國家主席寶座時，就有民眾在上海地鐵上透過AirDrop分享反習海報。

AirDrop使用藍牙科技，可在不揭露身分的情況下，近距離與陌生人分享資訊，是維權人士反政府的利器。

然而，自習近平開啟歷史性的第三任任期後，蘋果（Apple）在中國發布了新版本，iPhone用戶的AirDrop功能多了一項限制，只能在10鐘內傳輸檔案，10分鐘一過，就只能傳給聯絡人。蘋果並未對此措施作出解釋。

不具名的軟體工程師透露，手機與App開發者，為了在中國持續營運，只能遵照新規，否則App就會被強制下架。「就如微信（WeChat），開發者必須加入審查功能，接受上級移除資訊的命令。」
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