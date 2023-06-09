石碇許智雄接棒父親茶園15年　終奪得石碇區包種茶特等獎

石碇區農會日前辦理「石碇區春季包種茶比賽」， 由石碇區許智雄奪得特等獎，今(9)日辦理春季包種茶頒獎， 目前正值包種茶產季，品嚐優良茶品正是時候， 新北市政府農業局歡迎民眾踴躍訂購。

今年石碇包種茶春季比賽計有601點，由行政院農業委員會茶業改 良場文山分場潘韋成股長擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公 克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味， 甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。經初審到複審，評選出特等、 頭等、金質獎、銀質獎及優良獎， 評鑑賽事最後由許智雄拿下特等獎，評審潘韋成表示， 特等獎茶樹強健，茶芽生長整齊度高且葉片柔軟厚實， 製茶加工發酵充足，炒菁時間掌握良好，茶湯花香濃郁， 滋味甘醇鮮甜，品質穩定。要產製上等茶品， 良好茶園管理是基本門檻，加工技術更是關鍵， 在眾多茶品中最佳脫穎而出，實至名歸。

首次獲得特等獎的許智雄，經營阿文茶園，是家中第三代，今年41 歲，同時也擔任茶葉產銷第一班班長， 與母親許張儉君共同經營茶園，茶園經營面積有1公頃，茶產量1年 約1000台斤，多以自產自銷為主， 除了產製包種茶還有生產東方美人茶、蜜香紅茶及重火烘培茶。 許智雄表示，從小在一旁看著父親製茶產生興趣， 退伍後就跟隨父親學習製茶，傳承重要的理念「製茶是天、地、 人的結合」，天是天氣，地是茶菁 (茶園)，人是技術，有成熟度適中的茶菁，著重茶樹更新、 施用有機肥及注意氣候，加上日曬萎凋、 掌握殺菁及攪拌時間就能製出好茶， 也感謝在農忙期間家人回來協助採茶工作。許智雄接棒製茶事業約1 5年，曾獲得103年全國部分發酵茶製茶技術競賽條形組冠軍， 相當開心終於在今年獲得包種茶特等獎。

石碇區農會理事長陳金財表示，包種茶具花香，外觀條索緊結墨綠， 茶湯蜜綠至蜜黃，湯色透亮，喉韻無窮。 即將到來的夏天推薦以冷泡方式喝包種茶，將茶葉放入冷開水中， 可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，靜置室溫3小時， 再放入冰箱冷藏12小時，就可以喝到清涼的好茶， 歡迎民眾把握春茶上市的時間挑選優質茶品。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業， 透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶， 提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定， 讓新北好茶品牌提升價值。在地茶品可洽石碇區農會(02) 2663-1214或洽在地茶農友許智雄先生(02-2663- 1032、0936-388277)選購，更多活動詳情可於「 新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。