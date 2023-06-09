新北技職X日本電子學校 臺日共育國際技能選手 增國際見學據點

新北市教育局與日本電子專門學校今(9)日簽署跨國 教育合作計畫備忘錄，雙方承諾日本電子專門學校將成為新北市技職 國際見學據點之一， 同時洽談臺日技職交換學生或提供新北技職生獎學金赴日學習， 以及一起培育國際技能競賽選手等議題。未來雙方將分享技職教育國 際技能競賽選手培訓資訊，從實質交流與國際入班共學， 臺日共同培育具競爭力的創新跨域世界頂尖人才。

教育局副局長劉明超出席簽署儀式時表示，今年3月樟樹國際實中 、淡水商工師生及30位同學到日本電子專門學校國際入班共學， 與日本IU大學簽署跨國教育合作備忘錄， 雙方進行實質專業技術交流，並以此為契機， 促成本次與學校法人電子學園擁有72年歷史的日本電子專門學校簽 署跨國教育合作備忘錄，提供學生在影像製作、遊戲、動畫、 電子電機等學習領域更多元、更國際化的學習視野， 擴增新北學子的學習資源。

日本電子專門學校校長船山世界表示， 該校與新北市的樟樹國際實中、淡水商工已有多年的教育合作交流， 這次與新北市教育局簽署MOU， 除了成為新北技職國際見學據點共學外， 也將積極促進與新北市建立教育資源共享機制， 為臺日青年創造國際教育環境和用專業培養未來國際競爭力的機會。

樟樹國際實中校長陳浩然表示， 日本電子專門學校培育出所多國際知名的動畫和遊戲設計專業人才， 包含動畫電影「你的名字」、「永遠的0」及哆啦A夢和海賊王系列 動畫等，藉由跨國教育合作的推動， 更有利於新北技高的孩子擁有更寬廣的國際視野，特別是融合電子、 美學和創新設計方面，將是未來提升國際競爭力重要的關鍵因素。

淡水商工校長于賢華另表示，今年5月也率領技職技藝金手獎的學生 前往日本國際技職研習， 其中一站便是日本電子專門學校入班進行電子、 動畫和電器等跨域及深化學習，並與日本學生一起互動， 分享彼此在專業技能學習的心得， 未來希望能在國際技能競賽電子行動應用開發等領域成為國際交流夥 伴，共同培育國際技能競賽的選手。

樟樹國際實中資訊科1年級蔡爵安同學表示，今年3月到日本電子專 門學校國際入班共學， 對於學校在電子設計和動畫多媒體的教學印象深刻， 目前正在努力充實日文能力，希望可以達到N2等級， 爭取到日本電子專門學校留學。

教育局表示，新北技職教育在未來4年翻倍8億的經費挹注下，全面 推動技職教育國際化，擴大技職國際交流模式， 從美國矽谷及亞特蘭大學校、澳洲昆士蘭州TAFE、日本IU大學 及電子專門學校及德國、英國、法國等國交流。透過專業、技能、 共學等多元模式搭起國際教育網絡， 本次簽訂臺日學校教域合作備忘錄，增進技職國際實質交流、互訪， 提升新北技職學生全球視野，以培育具有國際競爭力的頂尖世界人才 。