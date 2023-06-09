富邦金控股東會通過111年度盈餘分配案　普通股每股配發1.5元現金股利 0.5元股票股利

富邦金控(2881)今(9)日舉行112年股東常會，會中通過 111年度盈餘分配案，普通股每股配發1.5元現金股利，0.5 元股票股利，現金股利及總股利皆居金控業之冠。同時， 富邦金控股東常會今日選出第九屆董事15席， 其中獨立董事席次維持6人，比例達40%；外部董事合計9席， 比例達60%，顯示富邦積極落實董事會組成之多元化方針， 致力強化董事會之獨立性，展現公司治理標竿地位。

富邦金控111年度稅後淨利為新台幣469.3億元， 今日股東常會通過普通股每股配發1.5元現金股利，0.5元股票 股利，合計總股利配發2.0元，總股利配發率達56.5%， 合計分派24,790,425,220元。特別股股息方面， 富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率 3.6%，合計特別股股息分派金額3,515,979,600元 。今日股東會並授權董事會依實際狀況訂定配息基準日。

今日股東會中同時進行第九屆董事選舉。由蔡明興、蔡明忠、 韓蔚廷、林福星、許金泉、蔡承儒、游適銘、連堂凱、鄭瑞成、 陳新民、李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時當選為董事。 其中游適銘、連堂凱、鄭瑞成為臺北市政府法人代表；陳新民、 李書行、王銘陽、莫兆鴻、陳學智、葉匡時為獨立董事。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控除了致力提升經營績效， 更積極落實公司治理， 不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司， 董事會成員的獨立性與多元化亦是業界典範。在金控第九屆15席董 事成員中，獨立董事仍維持與第八屆相同為6席，其中有3位獨董候 選人是本屆新加入，包括具外商金融機構資歷完整的莫兆鴻、 以及企業和消費市場均擁有豐富IT行業經驗的VMware台灣威 睿資訊全球副總裁暨大中華區總裁陳學智，另外兼具學術、 企業實務經驗的實聯精密化學副董事長葉匡時。另外3位連任的獨董 為：輔仁大學法學院榮譽講座教授及前司法院大法官陳新民、 東海大學會計系講座教授兼管理學院代理院長李書行， 及現任富邦金控、富邦人壽獨立董事的王銘陽。6位獨董於企業界或 學術界均擁有豐富經驗及傑出表現， 富邦金控將借重其多元專業素養，集思廣益並優化決策， 持續強化公司治理及永續經營。

另外，為提升資本規模及強化財務結構， 今日股東會通過資本公積轉增資發行新股案， 擬自本公司資本公積提撥6,197,606,300元撥充資本發 行新股，每股面額10元，計發行普通股619,760,630股 。同時，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求， 並使資金募集管道更加多元化及彈性化， 今日股東會亦通過長期資金募集案， 由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形籌措長期資 金，其發行之股數以不超過15億股為原則。 此舉不僅具強化公司競爭力、提升營運效能之效益， 對股東權益也將有正面助益。

蔡明興表示，2022年疫情對主要經濟體之影響已逐漸淡化， 惟俄烏戰爭、通膨及中國經濟增長放緩等因素影響， 導致全球經濟成長動能趨緩， 伴隨資本市場震盪及防疫險賠款亦衝擊金融業獲利。富邦金控202 2年稅後淨利469.3億元，每股盈餘3.54元， 連續十四年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭； 合併總資產亦維持成長趨勢，至2022年12月底達10兆5, 878億元。

蔡明興指出，富邦金控除深耕台灣市場， 亦持續推動區域佈局並透過異業結盟開啟創新金融模式， 在大中華地區業務範疇涵蓋銀行、保險與資產管理， 打造多元金融服務平台。2022年11月11日正式與日盛金控合 併，創下國內首樁「金金併」里程碑，並於2023年4月1日、4 月9日先後完成銀行、證券等子公司之整併， 將有助擴大整體規模經濟與效益，均衡金控業務發展與收益來源， 提供客戶更優質多元的產品和服務。 本案亦展現富邦金控看好整體台灣產業前景，持續深耕投資台灣。

富邦金控在永續經營的表現上亦繳出亮眼成績，2022年富邦金控 連續六年入選道瓊永續指數最高榮譽「世界指數」成分股，其中「 社會面向」表現居全球保險業第一名；連續七年入選道瓊永續指數「 新興市場指數」成分股；亦連續六年入選MSCI永續指數成分股。

展望2023年，在兼顧風險管理與穩健業務成長下， 富邦金控將持續深耕台灣市場以及佈局亞洲， 並持續評估併購及參股機會來拓展金融版圖。在追求經營績效之際， 也將透過金融科技挹注創新能量並展現永續競爭力，朝向「 亞洲一流金融機構」願景邁進。