精準醫療服務新生力軍報到！金萬林申請臺灣創新板

「生技國家隊」的金萬林公司（6645），深耕精準醫療領域多年，為配合長期經營發展目標，今（9）日送件申請股票上市，是繼巨鎧精密、鴻華先進後，今年第三家申請臺灣創新板公司。

臺灣創新板以行動具體支持創新性企業發展，除協助加速進入資本市場，並滾動檢討上市申請流程及法規，打造更友善的籌資環境，目前申請產業類別涵蓋綠能環保、半導體、數位經濟、電動車、生技醫療等多個新興產業範疇。

依送件資料顯示，成立於2004年的金萬林從科研代理出發，深耕台灣基因科研市場多年，涵蓋最前端的實驗諮詢、中端的儀器設備及試劑供應，到後端的資料分析。

金萬林以服務客戶的經驗，發展自有品牌基因檢測服務，整合臨床醫學資訊與生物大數據分析等關鍵技術，具有多樣資料庫，開發出全方位的檢測套組，針對健康人、亞健康人、罹癌患者等不同生理狀態，打造出全台首家「基因體和代謝體整合醫學平台」，在全球有逾15萬例使用經驗。

金萬林的基因檢測服務，可依照每個人健康狀態的需求提供檢測建議，以「One Stop Solution」一站式整合型精準醫學服務，提供個人化精準檢測的最佳選擇。秉持 「國際規格．在地服務」理念，基因檢測在地化「全程在台實驗室完成檢測與分析」， 嚴格把關基因資料庫外洩他國疑慮，金萬林依循國際對實驗室的認證規範，符合衛福部「特管辦法」每個環節滴水不漏，檢驗流程及技術等皆符合規範標準。同時， 以最嚴格標準管理，積極參與國際級實驗室能力試驗與認證，包括衛福部LDTS列 冊、TÜV NORD個資保戶安全、TAF ISO17025、美國CAP、德國INSTAND、美國 CLIA、美國FDA等國際認證。

金萬林著眼全球生物CDMO（委託開發暨製造服務）前景，以美國為灘頭堡， 美國子公司Gene on Link LLC.擁有CAP與CLIA雙重認證，躋身國際實驗室的水準， 同時利用在台基礎醫療研發量能、資源、人才優勢，積極布局北美市場，搶攻CDMO 國際級大單。

證交所表示，臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」， 面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。

展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。