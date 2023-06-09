中國大使警告南韓勿下錯賭注　南韓外交部抗議：涉及內政干涉

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）中國駐南韓大使刑海明向南韓政府警告「賭中國失敗的人之後一定會後悔」，南韓外交部對此表達抗議，認為此番言論可能涉及內政干涉。

根據路透社報導，刑海明8日與南韓反對黨領袖李在明共進晚餐時，對南韓政府做出了警告，他認為，在中美的競爭關係中，南韓可能下錯賭注，並敦促南韓，不要因為美國施壓等外部因素干擾，而對中國做出錯誤判斷。

刑海明說，南韓因企圖與中國脫鉤，造成貿易逆差惡化，若恢復對雙邊關係的信心，南韓將可以享受中國經濟成長的紅利。

刑海明警告，「在美國全力對中國施壓的情況下，有些國家選擇賭美國贏、中國輸，但這顯然是個錯誤的判斷，沒有正確把握歷史進程，我保證，那些賭中國輸的人，一定會後悔」。

根據韓聯社報導，對此，南韓外交部今日做出回應，認為刑海明的言論具有挑釁意味，可能屬於內政干涉。

南韓外交部表示，外交部官員張浩鎮（장호진）已於今（9）日上午召見刑海明，並針對違反外交慣例、違背常識及挑釁的言論給予嚴重警告，並表示強烈遺憾。

張浩鎮指出，刑海明的發言，嚴重違背了相互尊重，以及重視並發展韓中關係的兩國政府及國民的願景，助長兩國之間的誤會及不信任。

張浩鎮強調，刑海明不應做出脫離外交使節本分的行為，所有因此造成的結果都將由本人承擔。