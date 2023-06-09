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「偽冒銀行APP」誘下單騙財 臺灣企銀一鍵檢測

By 台灣英文新聞
2023/06/09 17:27
臺灣企銀推出「APP防護檢定」及「APP防偽檢測」兩功能，加強守護客戶帳戶安全。(照片由臺灣企銀提供)

臺灣企銀推出「APP防護檢定」及「APP防偽檢測」兩功能，加強守護客戶帳戶安全。(照片由臺灣企銀提供)

手機軟體也別忘了需要定期做健康檢查！臺灣企銀領先國內金融業，一口氣推出「APP防護檢定」及「APP防偽檢測」兩大新穎貼心功能，只要在該行行動銀行或行動企網應用程式中，按下檢測鍵，就能得知下載之臺灣企銀APP防護等級和是否為官方正版，加強守護客戶的帳戶安全。

資安攻擊日新月異，臺灣企銀為客戶APP軟體推出三重防護，透過「APP防護檢定」功能，檢測手機中的臺灣企銀APP為基本級、專家級或大師級：等級一「基本級」防護採用帳號及密碼驗證，保障程式資訊安全以防範傳統威脅；等級二「專家級」防護「雙因子驗證」，除既有帳號密碼驗證外，另增加裝置認證作為第二重防護，減少盜用風險；等級三「大師級」則進一步透過Wifi防護鎖、夜間鎖及跨境鎖，主動抑制風險，進行全方位防護。一鍵檢測功能不僅能快速了解臺灣企銀APP安全等級，更提供用戶快速升級設定，大大減少帳戶受駭客入侵及盜用威脅的機率。

臺灣企銀致力創造流暢及安全的數位金融體驗，去年發布「Wi-Fi安全偵測」、「夜間鎖」及「跨境鎖」等資安創新功能，均深受客戶信賴。該行表示，「Wi-Fi安全偵測」已是多數客戶下載必備開啟功能，顯示民眾資安防護需求大幅增加。未來該行將持續打造金融安全實力，以數位創新技術守護客戶網絡安全，提供更安心便利的金融服務。

更新時間 : 2023-06-09 21:17 GMT+08:00

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