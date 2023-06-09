Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

今年首例！高雄苓雅區50多歲男確診漢他病毒 工作地捕獲23隻老鼠

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/09 17:00
高雄出現今年首例漢他病毒確診，為全台第3例。(示意圖/pixabay)

高雄出現今年首例漢他病毒確診，為全台第3例。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）高雄出現今年首例漢他病毒確診，為全台第3例。苓雅區50多歲男性從事木工工作，防疫人員於個案工作地周邊共捕獲23隻老鼠，且伴隨發現大量鼠跡，研判個案可能於工作地點遭感染。

高雄市衛生局表示，這名個案於5月24日起陸續出現高燒、頭痛、背痛、食慾不振等症狀，至診所就醫未緩解，5月27日至醫院就醫採檢通報，今（9）日確診，經治療後已出院返家休養。

經衛生局疫調，個案獨居，近期並無出國史，主要活動地點為住家及工作地，平時多於工作室從事木工工作。

防疫人員於5月27日接獲通報後，立即啟動緊急防治工作，針對個案工作地、居住地及周邊環境進行漂白水消毒、滅鼠、衛教宣導及環境整頓，並針對居住地、工作地進行鼠隻密度監測。

截至6月8日，防疫人員於個案工作地周邊共捕獲23隻老鼠，且伴隨發現大量鼠跡，研判個案可能於工作地點遭感染，同職場接觸者1人無症狀。

衛生局表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，病毒常存在於老鼠唾液、糞便及尿液中，人類主要感染途徑為經由吸入遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒的揚塵或接觸鼠類分泌物、排泄物或被鼠類咬傷而感染。

漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀發燒、頭痛、背痛、腹痛、厭食、嘔吐等，發病後約第3至6天出現出血症狀、蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。
漢他病毒
鼠害
老鼠
高雄市

相關新聞

漫遊南台灣旗糖農創園區！高雄東九道之驛　5月下旬辦假日親子活動
漫遊南台灣旗糖農創園區！高雄東九道之驛　5月下旬辦假日親子活動
2023/05/19 12:27
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
澳洲學生在台灣誤食老鼠藥中毒 台籍女性友人限制出境
2023/05/05 13:48
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
2023/04/30 12:17
台灣高雄399通勤月票4/27正式上線 每天13元捷運、公車、輕軌、渡輪搭到飽
台灣高雄399通勤月票4/27正式上線 每天13元捷運、公車、輕軌、渡輪搭到飽
2023/04/10 16:46
中台灣出現今年首例「漢他病毒」 疑為家庭群聚
中台灣出現今年首例「漢他病毒」 疑為家庭群聚
2023/02/10 16:41

更新時間 : 2023-06-09 21:17 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
【更新】台灣板橋某幼兒園疑餵安眠藥　新北市府: 廢止設立、裁罰15萬　吉的堡終止加盟合作
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣中央氣象局: 第3號颱風「谷超」6日晚形成　預測未來朝西北移動　
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
【案件一次看】民進黨性騷案燒出台灣Me Too 政學醫體育藝文媒體環境界全淪陷
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
台灣預售票開賣！《蜘蛛人：穿越新宇宙》破億美金登冠軍寶座　Tom Holland最推這部《蜘蛛人》
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
【熟女注意】《澳洲雷霆猛男秀》台灣票券火熱開賣　演出場次、票價資訊曝光！
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選
〈時評〉中國可能使用無人機 影響台灣2024大選