【台灣2024大選】侯友宜民調下滑　柯志恩：藍營支持度僅7成是警訊

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市長侯友宜在獲得徵召代表國民黨參選總統後，民調不升反降，國民黨智庫執行長柯志恩今天(9日) 也說，從內部民調來看，國民黨支持者的支持度大概只有7成上下，這是非常大的警訊，所以選戰節奏，應還是要以凝聚藍這一塊比較重要。

侯友宜在確定代表國民黨參選總統後，支持度反而出現下滑的狀況，甚至有民調顯示目前已落居第3位。中央社引述柯志恩今天在接受廣播專訪時說，先前侯友宜的支持度絕對是國民黨的最強母雞，早在2、3月都是，但隨著黨內紛擾到現在可以看出，現在的民調大概是侯友宜這7年以來，從沒有想過的狀況。

柯志恩指出，以國民黨的數據來說，侯友宜真的與民眾黨主席柯文哲不相上下，沒有像美麗島民調的結果這麼慘；國民黨自己做的民調，都會問受訪者屬性，到目前為止，屬於比較親近國民黨的支持者，支持度大概也只有7成上下。

柯志恩強調，這是非常大的警訊，如果連國民黨支持者本身都有疑義，要如何擴展到中間選民，所以在選戰節奏上，應該還是要以凝聚藍的這一塊比較重要，如果在藍營的凝聚力上，短時間無法突破，未來會更辛苦，這是必須要面對的現實。

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由於美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）7日與侯友宜見面，柯志恩也陪同出席，她表示，在接觸少的情形下，侯友宜對美國來說就是一片白紙，但美國在了解新北市的政績，以及侯友宜對美方的立場後，就她的理解，美方基本上是有興趣，也認為若侯友宜當選總統，美方不會有太多意見。

此外，對於侯友宜昨天(8日) 晚間到政治大學與學生會談時，因為新北市幼兒園事件遭到學生抗議，柯志恩說，她很驚訝為何昨晚侯友宜進場前就有很多紙條，侯友宜的遭遇是前所未有的對待；這樣的場景從太陽花事件後，就很少看到，學生真的是因為幼稚園事件嗎，現場用這個方法來呈現，讓她覺得有點匪夷所思。

新北市板橋區某幼兒園疑餵藥案持續延燒，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜8日晚間赴政治大學參與座談活動，場外有學生舉標語表訴求，呼籲侯友宜重視餵藥案及新北治安議題。（參與學生提供） 中央社